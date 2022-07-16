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РФ: В Курской области заявили об обстреле поселка

Анастасия КалатурСуббота, 16 июля 2022, 06:30
РФ: В Курской области заявили об обстреле поселка
ФОТО: GOOGLE MAPS

В России заявляют об атаке на пограничный поселок Теткино в Курской области, и там якобы начался пожар.

Источник: губернатор Курской области РФ Роман Старовойт

Прямая речь: "Суббота началась с очередной атаки противника на поселок Теткино. Зафиксировано возгорание. Обстрел еще продолжается, подробности сообщу позже".

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Напомним: Руководители Курской и Белгородской областей РФ не раз заявляли об обстрелах "со стороны Украины", на которую напала Россия. В частности, Старовойт говорил об обстреле Теткиного 6 июня.

Темы: войнаРосcия
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