РФ: В Курской области заявили об обстреле поселка
Суббота, 16 июля 2022, 06:30
В России заявляют об атаке на пограничный поселок Теткино в Курской области, и там якобы начался пожар.
Источник: губернатор Курской области РФ Роман Старовойт
Прямая речь: "Суббота началась с очередной атаки противника на поселок Теткино. Зафиксировано возгорание. Обстрел еще продолжается, подробности сообщу позже".
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Напомним: Руководители Курской и Белгородской областей РФ не раз заявляли об обстрелах "со стороны Украины", на которую напала Россия. В частности, Старовойт говорил об обстреле Теткиного 6 июня.