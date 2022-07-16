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NASA домовилася з росіянами про спільні польоти до МКС

Анастасія КалатурСубота, 16 липня 2022, 07:45
ФОТО: GETTY

NASA та "Роскосмос"  досягли угоди щодо перехресних польотів: російські космонавти зможуть літати на МКС на американських космічних кораблях, а астронавтам NASA – на російських.

Джерело: CNN з посиланням на NASA, "Радіо Свобода"

Деталі: NASA заявила, що підписання угоди про спільне використання поїздок має вирішальне значення для забезпечення тривалої безпечної експлуатації МКС.  Якщо у російського космічного корабля "Союз" або корабля SpaceX Crew Dragon виникнуть проблеми і вони будуть виведені з експлуатації, угода про обмін місцями гарантує, що як американські астронавти, так і російські, як і раніше, матимуть доступ до космічної станції.

Два місця на двох різних запусках російського космічного корабля "Союз" зарезервовані для астронавтів NASA, перший з яких має стартувати з російського космодрому в Казахстані у вересні цього року.

Російські космонавти приєднаються принаймні до двох майбутніх місій SpaceX на МКС. Це стане першим випадком, коли росіянин піднявся на борт одного з нових космічних кораблів SpaceX Crew Dragon.

NASA призначила астронавта Френка Рубіо для участі у місії "Союз" у вересні, астронавт Лорал О'Хара приєднається до пізнішого польоту "Союзу".

"Роскосмос" відправить космонавта Анну Кікіну у вересневий політ SpaceX, у складі ще однієї місії SpaceX навесні 2023 року  вирушить Андрій Федяєв.

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Як зазначає CNN, NASA неодноразово заявляла, що "напруженість на землі не вплинула на співпрацю країн у космосі". Однак МКС, якою спільно управляють НАСА, "Роскосмос" та низка інших космічних агентств, стала предметом войовничої риторики з боку Росії.  Раніше ексголова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін погрожував повністю припинити російську співпрацю з МКС.

CNN пише, що такі угоди про спільне використання МКС були звичайним явищем упродовж двох десятиліть історії станції.

Нагадаємо: Кількома днями раніше стало відомо, що Європейське космічне агентство повністю припиняє співпрацю з Росією в дослідженні Марса.

Теми: космосРосія
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