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NASA договорилось с россиянами о совместных полетах в МКС

Анастасия КалатурСуббота, 16 июля 2022, 07:45
ФОТО: GETTY

NASA и "Роскосмос" достигли соглашения по перекрестным полетам: российские космонавты смогут летать на МКС на американских космических кораблях, а астронавтам NASA – на российских.

Источник: CNN со ссылкой на NASA, "Радио Свобода"

Детали: NASA заявило, что подписание соглашения о совместном использовании поездок имеет решающее значение для обеспечения длительной безопасной эксплуатации МКС. Если у российского космического корабля "Союз" или корабля SpaceX Crew Dragon возникнут проблемы и они будут выведены из эксплуатации, соглашение об обмене местами гарантирует, что как американские астронавты, так и российские по-прежнему будут иметь доступ к космической станции.

Два места на двух разных запусках российского космического корабля "Союз" зарезервированы для астронавтов NASA, первый  из которых должен  стартовать с российского космодрома в Казахстане в сентябре этого года.

Российские космонавты присоединятся по крайней мере к двум предстоящим миссиям SpaceX на МКС. Это станет первым случаем, когда россиянин поднялся на борт одного из новых космических кораблей SpaceX Crew Dragon.

NASA назначило астронавта Фрэнка Рубио для участия в миссии "Союз" в сентябре, астронавт Лорал О'Хара присоединится к более позднему полету "Союза".

"Роскосмос" отправит космонавта Анну Кикину в сентябрьский полет SpaceX, в составе еще одной миссии SpaceX весной 2023 года отправится Андрей Федяев.

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Как отмечает CNN, NASA неоднократно заявляло, что "напряженность на земле не повлияла на сотрудничество стран в космосе". Однако МКС, которой совместно управляют НАСА, "Роскосмос" и ряд других космических агентств, стала предметом воинственной риторики со стороны России. Ранее экс-председатель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин угрожал полностью прекратить российское сотрудничество с МКС.

CNN пишет, что такие соглашения о совместном использовании МКС были обычным явлением в течение двух десятилетий истории станции.

Напомним: Несколько дней ранее стало известно, что Европейское космическое агентство полностью прекращает сотрудничество с Россией в исследовании Марса.

Темы: космосРосcия
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