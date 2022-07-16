Обстріл Нікополя: з-під завалів дістали двох загиблих

У результаті вранішнього російського обстрілу Нікополя Дніпропетровської області загинули двоє людей та ще одна жінка отримала поранення.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Щойно у Нікополі рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох загиблих через ворожий обстріл.



Одна поранена жінка зараз у лікарні. Її стан медики оцінюють, як середній".

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Пошкоджений росіянами будинок у Нікополі Фото ДСНС

Деталі: За словами голови ОВА, окупанти били по Нікополю з "Градів" – по мирних кварталах міста росіяни випустили 53 снаряди.



Передісторія:

Вранці 16 липня росіяни ударили з "Градів" по житлових кварталах Нікополя, у результаті чого були пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ. Повідомлялося, що одна жінка отримала поранення, а двоє людей перебувають під завалами зруйнованих квартир.