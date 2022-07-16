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Обстрел Никополя: из-под завалов достали двух погибших

Ирина БалачукСуббота, 16 июля 2022, 11:06
Обстрел Никополя: из-под завалов достали двух погибших
Поврежденный россиянами дом в Никополе. Фото ГСЧС

В результате утреннего российского обстрела Никополя Днепропетровской области погибли два человека, еще одна женщина получила ранения.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Только что в Никополе спасатели достали из-под завалов дома тела двух погибших из-за вражеских обстрелов.

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Одна из раненых женщин сейчас в больнице. Ее состояние медики оценивают, как среднее". 

 
Поврежденный россиянами дом в Никополе
Фото ГСЧС

Детали: По словам главы ОВА, оккупанты били по Никополю из "Градов" – по мирным кварталам города россияне выпустили 53 снаряда.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 16 июля россияне ударили из "Градов" по жилым кварталам Никополя, в результате чего были повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ. Сообщалось, что одна женщина получила ранения, а два человека находятся под завалами разрушенных квартир.

Темы: Днепропетровская областьНикопольобстрелвойна
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