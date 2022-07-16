Обстрел Никополя: из-под завалов достали двух погибших
Суббота, 16 июля 2022, 11:06
В результате утреннего российского обстрела Никополя Днепропетровской области погибли два человека, еще одна женщина получила ранения.
Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram
Прямая речь Резниченко: "Только что в Никополе спасатели достали из-под завалов дома тела двух погибших из-за вражеских обстрелов.
Одна из раненых женщин сейчас в больнице. Ее состояние медики оценивают, как среднее".
Детали: По словам главы ОВА, оккупанты били по Никополю из "Градов" – по мирным кварталам города россияне выпустили 53 снаряда.
Предыстория:
- Утром 16 июля россияне ударили из "Градов" по жилым кварталам Никополя, в результате чего были повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ. Сообщалось, что одна женщина получила ранения, а два человека находятся под завалами разрушенных квартир.
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