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Над Кременчуком ввечері 15 липня збили ворожу ракету: руйнувань немає

Альона Мазуренко Субота, 16 липня 2022, 11:20
Над Кременчуком ввечері 15 липня збили ворожу ракету: руйнувань немає
фото: ТГ Луніна

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін уточнив, що ввечері 15 липня над містом збили російську ракету і опублікував фото уламків.

Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін

Пряма мова: "Кременчук. Учора була збита ворожа ракета. Уламки знайдені. Постраждалих чи руйнувань немає".

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Нагадаємо: 

  • Ввечері 15 липня пролунали вибухи у Кременчуці Полтавської області та в Дніпрі.
  • Внаслідок ворожого удару по Дніпру наразі відомо про трьох загиблих. Вибухи пролунали біля Південного машинобудівного заводу ім. А.М. Макарова, який ймовірно був ціллю росіян.

Теми: КременчуквійнаобстрілРосія
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