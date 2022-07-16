Над Кременчуком ввечері 15 липня збили ворожу ракету: руйнувань немає

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін уточнив, що ввечері 15 липня над містом збили російську ракету і опублікував фото уламків.

Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін

Пряма мова: "Кременчук. Учора була збита ворожа ракета. Уламки знайдені. Постраждалих чи руйнувань немає".

Нагадаємо:

Ввечері 15 липня пролунали вибухи у Кременчуці Полтавської області та в Дніпрі.

Внаслідок ворожого удару по Дніпру наразі відомо про трьох загиблих. Вибухи пролунали біля Південного машинобудівного заводу ім. А.М. Макарова, який ймовірно був ціллю росіян.