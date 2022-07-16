Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Над Кременчуком ввечері 15 липня збили ворожу ракету: руйнувань немає

Мазуренко Альона Субота, 16 липня 2022, 11:20
фото: ТГ Луніна

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін уточнив, що ввечері 15 липня над містом збили російську ракету і опублікував фото уламків.

Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін

Пряма мова: "Кременчук. Учора була збита ворожа ракета. Уламки знайдені. Постраждалих чи руйнувань немає".

Нагадаємо: 

  • Ввечері 15 липня пролунали вибухи у Кременчуці Полтавської області та в Дніпрі.
  • Внаслідок ворожого удару по Дніпру наразі відомо про трьох загиблих. Вибухи пролунали біля Південного машинобудівного заводу ім. А.М. Макарова, який ймовірно був ціллю росіян.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: КременчуквійнаобстрілРосія
Головне сьогодні

Росіяни готуються до нового етапу наступу – ГУР

Німецька прокуратура розслідує витік даних розвідки про звірства росіян в Бучі

Офіс генпрокурора з другої спроби анонсував засідання комісії щодо керівника САП

РФ намагається відстежити маршрути, якими Україна отримує зброю з Європи – розвідка 

відеоУ Маріуполі помітили колону ворожої техніки, яка рухалась у бік Запоріжчини – радник мера

Помічниця гауляйтера Херсона отримала 5 років тюрми за заклики "назад до СРСР" – СБУ

Усі новини...
Кременчук
У Дніпрі та Кременчуці пролунали вибухи
Рятувальники закінчили розбирати завали ТЦ у Кременчуку: виявили 29 фрагментів тіл
Трагедія у Кременчуку: родинам загиблих у ТЦ "Амстор" виплатять по 100 тисяч грн – мер
Останні новини
21:04
ЄС у річницю збиття MH17 закликає притягнути винних до відповідальності
20:48
Удар по Вінниці: всі тіла ідентифіковано, сім’ї загиблих та поранених отримають допомогу
20:21
Грузія отримала статус оперативного партнера НАТО по операції в Середземномор’ї
20:01
У ГУР допускають застосування HIMARS по об’єктах РФ у Криму
19:54
Окупанти вдарили по Покровській громаді на Донеччині, є жертви - мер
19:39
Росіяни готуються до нового етапу наступу – ГУР
19:11
В МВФ закликали світ приборкати інфляцію
18:45
Німецька прокуратура розслідує витік даних розвідки про звірства росіян в Бучі
18:40
Росіяни вдарили ракетами з Каспію - ППО тримає удар
18:33
Окупанти хотіли захопити Вуглегірську ТЕС, але їх змусили відійти – зведення Генштабу
Усі новини...