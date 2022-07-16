Над Кременчугом вечером 15 июля сбили вражескую ракету: разрушений нет

Глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин уточнил, что вечером 15 июля над городом сбили российскую ракету и опубликовал фото обломков.

Источник: председатель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин

Прямая речь: "Кременчуг. Вчера была сбита вражеская ракета. Обломки найдены. Пострадавших или разрушений нет".

Напомним:

Вечером 15 июля прогремели взрывы в Кременчуге Полтавской области и в Днепре.

В результате вражеского удара по Днепру известно о трех погибших. Взрывы раздались возле Южного машиностроительного завода им. А.М. Макарова, который, вероятно, был целью россиян.