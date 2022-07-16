Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Над Кременчугом вечером 15 июля сбили вражескую ракету: разрушений нет

Мазуренко Алена Суббота, 16 июля 2022, 11:20
фото: ТГ Лунина

Глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин уточнил, что вечером 15 июля над городом сбили российскую ракету и опубликовал фото обломков.

Источник: председатель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин

Прямая речь: "Кременчуг. Вчера была сбита вражеская ракета. Обломки найдены. Пострадавших или разрушений нет".

Напомним:

  • Вечером 15 июля прогремели взрывы в Кременчуге Полтавской области и в Днепре.
  • В результате вражеского удара по Днепру известно о трех погибших. Взрывы раздались возле Южного машиностроительного завода им. А.М. Макарова, который, вероятно, был целью россиян.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КременчугвойнаобстрелРосcия
Главное сегодня

Россияне готовятся к следующему этапу наступления – ГУР

Немецкая прокуратура расследует утечку данных разведки о зверствах россиян в Буче

Офис генпрокурора со второй попытки анонсировал заседание комиссии по руководителю САП

РФ пытается отследить маршруты, по которым Украина получает оружие из Европы – разведка

видеоВ Мариуполе заметили колонну техники РФ, которая двигалась в сторону Запорожской области – советник мэра

Помощница гауляйтера Херсона получила 5 лет тюрьмы за призывы "обратно в СССР" – СБУ

Все новости...
Кременчуг
В Днепре и Кременчуге раздались взрывы
Спасатели закончили разбирать завалы ТЦ в Кременчуге: обнаружили 29 фрагментов тел
Трагедия в Кременчуге: семьям погибших в ТЦ "Амстор" выплатят по 100 тысяч грн – мэр
Последние новости
21:04
ЕС в годовщину сбивания MH17 призывает привлечь виновных к ответственности
20:48
Удар по Виннице: все тела идентифицированы, семьи погибших и раненых получат помощь
20:21
Грузия получила статус оперативного партнера НАТО по операции в Средиземноморье
20:01
В ГУР допускают применение HIMARS по объектам РФ в Крыму
19:54
Оккупанты ударили по Покровской общине на Донеччине, есть жертвы - мэр
19:39
Россияне готовятся к следующему этапу наступления – ГУР
19:11
В МВФ призвали мир остановить инфляцию
18:45
Немецкая прокуратура расследует утечку данных разведки о зверствах россиян в Буче
18:40
Россияне ударили ракетами с Каспия – ПВО отражает
18:33
Оккупанты хотели захватить Углегорскую ТЭС, но их заставили отойти – сводка Генштаба
Все новости...