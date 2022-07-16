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Над Кременчугом вечером 15 июля сбили вражескую ракету: разрушений нет

Алена МазуренкоСуббота, 16 июля 2022, 11:20
Над Кременчугом вечером 15 июля сбили вражескую ракету: разрушений нет
фото: ТГ Лунина

Глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин уточнил, что вечером 15 июля над городом сбили российскую ракету и опубликовал фото обломков.

Источник: председатель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин

Прямая речь: "Кременчуг. Вчера была сбита вражеская ракета. Обломки найдены. Пострадавших или разрушений нет".

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Напомним:

  • Вечером 15 июля прогремели взрывы в Кременчуге Полтавской области и в Днепре.
  • В результате вражеского удара по Днепру известно о трех погибших. Взрывы раздались возле Южного машиностроительного завода им. А.М. Макарова, который, вероятно, был целью россиян.

Темы: КременчугвойнаобстрелРосcия
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