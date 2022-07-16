Над Кременчугом вечером 15 июля сбили вражескую ракету: разрушений нет

Глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин уточнил, что вечером 15 июля над городом сбили российскую ракету и опубликовал фото обломков.

Источник: председатель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин

Прямая речь: "Кременчуг. Вчера была сбита вражеская ракета. Обломки найдены. Пострадавших или разрушений нет".

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Напомним: