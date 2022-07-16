Над Кременчугом вечером 15 июля сбили вражескую ракету: разрушений нет
Суббота, 16 июля 2022, 11:20
Глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин уточнил, что вечером 15 июля над городом сбили российскую ракету и опубликовал фото обломков.
Источник: председатель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин
Прямая речь: "Кременчуг. Вчера была сбита вражеская ракета. Обломки найдены. Пострадавших или разрушений нет".
Реклама:
Напомним:
- Вечером 15 июля прогремели взрывы в Кременчуге Полтавской области и в Днепре.
- В результате вражеского удара по Днепру известно о трех погибших. Взрывы раздались возле Южного машиностроительного завода им. А.М. Макарова, который, вероятно, был целью россиян.