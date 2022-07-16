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Росіяни бояться зберігати зброю на складах і тепер працюють "з коліс" – Гайдай

Мазуренко Альона Субота, 16 липня 2022, 13:38
фото: ФБ Гайдая

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що після влучних попадань у ворожі склади окупанти почали одразу везти боєприпаси машинами на передову. 

Джерело: Гайдай у Facebook

Пряма мова: "Можемо констатувати, що кількість обстрілів значно зменшилася. Через знищення українськими артилеристами ворожих складів БК в тилу, росіяни тепер працюють "з колес" - тобто більше не зберігають боєприпаси на складах, а одразу везуть на фронт машинами.

Орки мають ускладнену логістику, яка йде нам на руку. Якщо раніше окупанти мали значну перевагу у вогневому впливі, то тепер завдяки західній зброї ми надолужити і стали сильнішими. Високоточні влучання по складах - це підтверджують".

Деталі: За його словами, робота Луганської ОВА наразі зосереджена на допомозі військовим та жителям Луганщини, які стали переселенцями.

Передісторія:

  • Пізно ввечері 11 липня Україна завдала удару по складах із боєприпасами в окупованій Новій Каховці. Очевидці публікували фото і відео масштабних вибухів у місті.  

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Теми: Луганська областьокупаціяобстрілзброя
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