Росіяни бояться зберігати зброю на складах і тепер працюють "з коліс" – Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що після влучних попадань у ворожі склади окупанти почали одразу везти боєприпаси машинами на передову.

Джерело: Гайдай у Facebook

Пряма мова: "Можемо констатувати, що кількість обстрілів значно зменшилася. Через знищення українськими артилеристами ворожих складів БК в тилу, росіяни тепер працюють "з колес" - тобто більше не зберігають боєприпаси на складах, а одразу везуть на фронт машинами.

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Орки мають ускладнену логістику, яка йде нам на руку. Якщо раніше окупанти мали значну перевагу у вогневому впливі, то тепер завдяки західній зброї ми надолужити і стали сильнішими. Високоточні влучання по складах - це підтверджують".

Деталі: За його словами, робота Луганської ОВА наразі зосереджена на допомозі військовим та жителям Луганщини, які стали переселенцями.

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