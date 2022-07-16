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Россияне боятся хранить оружие на складах и теперь работают "с колес" – Гайдай

Мазуренко Алена Суббота, 16 июля 2022, 13:38
фото: ФБ Гайдая

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что после точных попаданий ВСУ во вражеские склады оккупанты начали сразу везти боеприпасы машинами на передовую.

Источник: Гайдай в Facebook

Прямая речь: "Можем констатировать, что количество обстрелов значительно уменьшилось. Из-за уничтожения украинскими артиллеристами вражеских складов БК в тылу, россияне теперь работают "с колес" - то есть больше не хранят боеприпасы на складах, а сразу везут на фронт машинами.

Орки имеют усложненную логистику, которая идет нам на руку. Если раньше оккупанты имели значительное преимущество в огневом влиянии, то теперь благодаря западному оружию мы наверстаем и стали сильнее. Высокоточные попадания по складам – это подтверждают".

Детали: По его словам, работа Луганской ОВА сейчас сосредоточена на помощи военным и жителям Луганщины, которые стали переселенцами.

Предыстория:

  • Поздним вечером 11 июля Украина нанесла удар по складам с боеприпасами в оккупированной Новой Каховке. Очевидцы публиковали фото и видео по масштабным взрывам в городе.

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Темы: Луганская областьоккупацияобстрелоружие
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