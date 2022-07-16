Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне боятся хранить оружие на складах и теперь работают "с колес" – Гайдай

Алена МазуренкоСуббота, 16 июля 2022, 13:38
Россияне боятся хранить оружие на складах и теперь работают с колес – Гайдай
фото: ФБ Гайдая

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что после точных попаданий ВСУ во вражеские склады оккупанты начали сразу везти боеприпасы машинами на передовую.

Источник: Гайдай в Facebook

Прямая речь: "Можем констатировать, что количество обстрелов значительно уменьшилось. Из-за уничтожения украинскими артиллеристами вражеских складов БК в тылу, россияне теперь работают "с колес" - то есть больше не хранят боеприпасы на складах, а сразу везут на фронт машинами.

Реклама:

Орки имеют усложненную логистику, которая идет нам на руку. Если раньше оккупанты имели значительное преимущество в огневом влиянии, то теперь благодаря западному оружию мы наверстаем и стали сильнее. Высокоточные попадания по складам – это подтверждают".

Детали: По его словам, работа Луганской ОВА сейчас сосредоточена на помощи военным и жителям Луганщины, которые стали переселенцами.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Поздним вечером 11 июля Украина нанесла удар по складам с боеприпасами в оккупированной Новой Каховке. Очевидцы публиковали фото и видео по масштабным взрывам в городе.

Темы: Луганская областьоккупацияобстрелоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Луганская область
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
В Москве оставили в силе "приговор" украинскому правозащитнику о 13 годах колонии
На Луганщине оккупанты планируют до 1 октября паспортизировать всех подростков – ЦНС
Последние новости
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
Все новости...
Реклама: