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Місцева влада має подбати про наявність нормальних укриттів для людей – ОПУ

Ірина БалачукСубота, 16 липня 2022, 13:51
Місцева влада має подбати про наявність нормальних укриттів для людей – ОПУ
Укриття у Вінниці. Фото ОПУ

Місцева влада повинна забезпечувати наявність і контролювати стан приміщень для укриття населення під час загрози обстрілів.

Джерело: Офіс президента з посиланням на заяву заступника керівника ОПУ Кирила Тимошенка під час робочої поїздки до Вінниці

Пряма мова Тимошенка: "Місцева влада відповідальна за стан приміщень, де люди можуть укритися після оголошення повітряної тривоги. Люди мають знати, де перечекати небезпеку.

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Іще раз: стан і наявність укриттів – це завдання органів місцевої влади. Це сигнал не лише для Вінниці, а й для решти міст і селищ. Місцева влада повинна забезпечувати наявність і контроль стану спеціалізованих приміщень".

Деталі: Повідомляється, що Тимошенко перевірив стан укриттів у місті і виявив, що деякі з них – у жахливому стані. Цю проблему обговорили з керівництвом міста.

Водночас заступник керівника ОПУ закликав жителів України не нехтувати сигналами повітряної тривоги,. адже це може зберегти життя.

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Теми: Офіс президентавійна
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