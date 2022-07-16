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Удар по Вінниці 14 липня: кількість жертв зросла до 24

Ірина БалачукСубота, 16 липня 2022, 10:41
Зруйнований росіянами Будинок побуту у Вінниці. Фото ДСНС

Кількість жертв у результаті російського ракетного удару по Вінниці 14 липня зросла до 24 осіб – у лікарні померла постраждала жінка.

Джерело: голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов у Telegram

Пряма мова Борзова: "24 загиблих… На жаль, ще одна жінка померла сьогодні в лікарні – 85% опіків".

Деталі: За словами голови ОВА, наразі продовжують лікування 68 постраждалих, серед яких 4 дітей.

4 людини залишаються у списку зниклих безвісти.

Передісторія: 

  • Вранці 14 липня росіяни вдарили ракетами по центру Вінниці, у результаті чого виникли пожежі. За різними даними, було від 2 до 4 вибухів.
  • За словами голови Вінницької області Сергія Борзова, ще 4 ракети над областю збили сили ППО.
  • В Офісі президента повідомили, що удар по Вінниці росіяни здійснили ракетами "Калібр", які випустили з підводного човна у Чорному морі.
  • Президент Володимир Зеленський назвав цей ракетний удар терактом.
  • Російська пропагандистка Маргарита Сімон’ян з посиланням на Міноборони РФ, стверджувала, що ракетний удар по Вінниці, в результаті якого загинули 24 мирних мешканці, був нанесений нібито по "пункту розміщення націоналістів".

Теми: Вінницявійнажертви
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