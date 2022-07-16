Удар по Вінниці 14 липня: кількість жертв зросла до 24

Кількість жертв у результаті російського ракетного удару по Вінниці 14 липня зросла до 24 осіб – у лікарні померла постраждала жінка.

Джерело: голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов у Telegram

Пряма мова Борзова: "24 загиблих… На жаль, ще одна жінка померла сьогодні в лікарні – 85% опіків".

Деталі: За словами голови ОВА, наразі продовжують лікування 68 постраждалих, серед яких 4 дітей.



4 людини залишаються у списку зниклих безвісти.

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