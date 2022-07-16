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Местные власти должны позаботиться о наличии нормальных укрытий для людей – ОПУ

Ирина БалачукСуббота, 16 июля 2022, 13:51
Укрытие в Виннице. Фото ОПУ

Местные власти должны обеспечивать наличие и контролировать состояние помещений для укрытия населения во время угрозы обстрелов.

Источник: Офис президента со ссылкой на заявление заместителя руководителя ОПУ Кирилла Тимошенко во время рабочей поездки в Винницу

Прямая речь Тимошенко: "Местная власть ответственна за состояние помещений, где люди могут укрыться после объявления воздушной тревоги. Люди должны знать, где переждать опасность.

Еще раз: состояние и наличие укрытий – это задача органов местной власти. Это сигнал не только для Винницы, но и для других городов и поселков. Местные власти должны обеспечивать наличие и контроль состояния специализированных помещений".

Детали: Сообщается, что Тимошенко проверил состояние укрытий в городе и обнаружил, что некоторые из них – в ужасном состоянии. Эту проблему обсудили с руководством города.

В то же время заместитель руководителя ОПУ призвал жителей Украины не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, поскольку это может сберечь жизнь.

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