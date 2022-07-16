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Ранковий обстріл Одеси: чоловіка поранено в голову

Катерина ТищенкоСубота, 16 липня 2022, 16:25
Ранковий обстріл Одеси: чоловіка поранено в голову
наслідки ракетного удару по Одесі 16 липня, фото обласної прокуратури

Внаслідок ракетного обстрілу Одеси у суботу зранку, за попередніми даними, постраждала одна особа.

Джерело: Одеська обласна прокуратура

Дослівно: "Попередньо встановлено 1 потерпілу особу. Так, внаслідок влучання ворожого снаряду, 30-річного чоловіка поранено уламками в область голови.

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Проводяться заходи, спрямовані на встановлення інших осіб, яким було спричинено фізичну або іншу шкоду".

Деталі: За даними прокуратури, внаслідок ракетного обстрілу Малиновського району Одеси вогнем охоплено декілька складських приміщень площею близько 10 000 м кв. Також пошкоджено низку інших споруд, прилеглих до місця вибуху, у яких вибито вікна та пошкоджено стелю.

Що передувало: У суботу зранку росіяни вдарили по Одесі, зайнялася пожежа, її гасили майже 6 годин.

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Теми: Одесавійна
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