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Утренний обстрел Одессы: мужчина ранен в голову

Катерина ТищенкоСуббота, 16 июля 2022, 16:25
последствия ракетного удара по Одессе 16 июля, фото областной прокуратуры

В результате ракетного обстрела Одессы в субботу утром, по предварительным данным, пострадал один человек.

Источник: Одесская областная прокуратура

Дословно: "Предварительно установлено 1 потерпевшее лицо. Так, в результате попадания вражеского снаряда, 30-летний мужчина ранен обломками в область головы.

Проводятся мероприятия, направленные на установление других лиц, которым был причинен физический или иной ущерб".

Детали: По данным прокуратуры, в результате ракетных обстрелов Малиновского района Одессы огнем охвачено несколько складских помещений площадью около 10 000 м кв. Также поврежден ряд других сооружений, прилегающих к месту взрыва, в которых выбиты окна и поврежден потолок.

Что предшествовало: В субботу утром россияне ударили по Одессе, начался пожар, его тушили почти 6 часов.

 

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Темы: Одессавойна
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