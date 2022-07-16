Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Утренний обстрел Одессы: мужчина ранен в голову

Катерина ТищенкоСуббота, 16 июля 2022, 16:25
Утренний обстрел Одессы: мужчина ранен в голову
последствия ракетного удара по Одессе 16 июля, фото областной прокуратуры

В результате ракетного обстрела Одессы в субботу утром, по предварительным данным, пострадал один человек.

Источник: Одесская областная прокуратура

Дословно: "Предварительно установлено 1 потерпевшее лицо. Так, в результате попадания вражеского снаряда, 30-летний мужчина ранен обломками в область головы.

Реклама:

Проводятся мероприятия, направленные на установление других лиц, которым был причинен физический или иной ущерб".

Детали: По данным прокуратуры, в результате ракетных обстрелов Малиновского района Одессы огнем охвачено несколько складских помещений площадью около 10 000 м кв. Также поврежден ряд других сооружений, прилегающих к месту взрыва, в которых выбиты окна и поврежден потолок.

Что предшествовало: В субботу утром россияне ударили по Одессе, начался пожар, его тушили почти 6 часов.

ВИДЕО ДНЯ

 

Темы: Одессавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Одесса
СБУ задержала в Одессе экс-командира луганских "Призраков"
В Одессе прогремели взрывы, враг атаковал область "Калибрами"
Завладение аэропортом "Одесса": экс-мэр Костусев и бизнесмены Кауфман и Грановский получили подозрения
Последние новости
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
Все новости...
Реклама: