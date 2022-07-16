Офіс генпрокурора з другої спроби анонсував засідання комісії щодо керівника САП

У вівторок, 19 липня, відбудеться засідання комісії з проведення конкурсу на посаду керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Джерело: Офіс генпрокурора, керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін у Facebook, голова комісії з відбору керівника САП Катерина Коваль у коментарі Суспільному

Деталі: 15 липня на сайті Офісу генпрокурора з’явилося повідомлення про проведення 19 липня о 10 годині чергового засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

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Втім, як повідомив Шабунін, згодом це повідомлення зникло з сайту Офісу генпрокурора. Але станом на 18 годину 16 липня воно знову опубліковане.

Зазначається, що з міркувань безпеки інформацію про місце проведення засідання буде повідомлено членам комісії додатково.

Як повідомила Суспільному голова комісії з відбору керівника САП Катерина Коваль, засідання з обрання голови САП не скасовували, втім поки немає кворуму для його проведення, деякі члени не виходять на зв'язок, але у комісії сподіваються, що кворум збереться.

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Пряма мова Коваль: "Оголошення було дане завчасно. На сьогодні немає кворуму. Є чотири представники від Верховної Ради, два представники від Ради прокурорів, які погодилися взяти у ньому участь. З деякими членами конкурсної комісії на сьогодні немає зв'язку. Засідання на сьогодні не скасовано. Ми маємо надію, що буде підтверджений кворум.

Крім того, ми очікуємо, що 18 липня Апеляційний суд скасовує рішення Окружного адміністративного суду Києва, і ми матимемо рішення суду. 19 липня ми поки плануємо засідання. Як тільки буде кворум, ми його проведемо".

Більше деталей: За її словами, іноземні члени комісії підтвердили можливість участі на 20 і на 21 липня. Деякі члени від Верховної Ради пропонують провести засідання 21 липня. Тож поки комісія готова провести засідання 19-21 липня.

18 липня закінчується термін розгляду апеляційної скарги щодо рішення ОАСК, відповідно суд мав би винести остаточне рішення.

"Суд перейшов у письмове провадження без виклику сторін і ми не беремо участі у засіданні. Але ми впевнені у тому, що рішення ОАСК буде скасоване. І як тільки це станеться, на основі нашого чинного порядку, ми завершимо конкурсні процедури, затвердили рішення конкурсної комісії, остаточні результати проведеного конкурсу і внесемо подання про призначення керівника", — додала голова комісії.

До складу комісії з обрання голови САП входить 11 членів: 4 міжнародних експертів запропонувала Рада прокурорів і 7 своїх кандидатів — Верховна Рада.

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