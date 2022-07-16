Офис генпрокурора со второй попытки анонсировал заседание комиссии по руководителю САП

Во вторник, 19 июля, состоится заседание комиссии по проведению конкурса на должность руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Источник: Офис генпрокурора, руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в Facebook, глава комиссии по отбору руководителя САП Катерина Коваль в комментарии Суспільному

Детали: 15 июля на сайте Офиса генпрокурора появилось сообщение о проведении 19 июля в 10.00 очередного заседания комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Впрочем, как сообщил Шабунин, со временем это сообщение исчезло с сайта Офиса генпрокурора. Но по состоянию на 18 часов 16 июля оно опять опубликовано.

Отмечается, что по соображениям безопасности информация о месте проведения заседания будет сообщена членам комиссии дополнительно.

Как сообщила Суспільному председатель комиссии по отбору руководителя САП Катерина Коваль, заседание по избранию главы САП не отменялось, впрочем, пока нет кворума для его проведения, некоторые члены не выходят на связь, но в комиссии надеются, что кворум соберется.

Прямая речь Коваль: "Объявление было дано заблаговременно. На сегодняшний день нет кворума. Есть четыре представителя от Верховной Рады, два представителя от Совета прокуроров, которые согласились принять в нем участие. С некоторыми членами конкурсной комиссии на сегодняшний день нет связи. Заседание на сегодняшний день не отменено. Мы надеемся, что кворум будет подтвержден.

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Кроме того, мы ожидаем, что 18 июля Апелляционный суд отменяет решение Окружного административного суда Киева, и у нас будет решение суда. 19 июля мы пока планируем заседание. Как только будет кворум, мы его проведем".

Больше деталей: По ее словам, иностранные члены комиссии подтвердили возможность участия на 20 и 21 июля. Некоторые члены Верховной Рады предлагают провести заседание 21 июля. Так что пока комиссия готова провести заседание 19-21 июля.

18 июля истекает срок рассмотрения апелляционной жалобы относительно решения ОАСК, соответственно суд должен вынести окончательное решение.

"Суд перешел к письменному производству без вызова сторон, и мы не участвуем в заседании. Но мы уверены в том, что решение ОАСК будет отменено. И как только это произойдет, на основе нашего действующего порядка, мы завершим конкурсные процедуры, утвердили решение конкурсной комиссии, окончательные результаты проведенного конкурса и внесем представление о назначении руководителя", - добавила председатель комиссии.

В состав комиссии по избранию главы САП входит 11 членов: 4 международных экспертов предложил Совет прокуроров, и 7 своих кандидатов – Верховная Рада.

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