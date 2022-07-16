Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни готуються до нового етапу наступу – ГУР

Катерина ТищенкоСубота, 16 липня 2022, 19:39
Росіяни готуються до нового етапу наступу – ГУР
Вадим Скібіцький, скріншот відео

Росіяни ведуть підготовку до нового етапу наступальних дій, водночас загроза з боку Білорусі наразі не така висока, як була в лютому перед початком вторгнення РФ.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Воєнна розвідка на сьогоднішній день фіксує активність противника. При цьому це не тільки ракетні удари, які наносяться з повітря і з моря. Ми бачимо обстріли по всій лінії зіткнення, по всій лінії фронту, йде активне застосування тактичної авіації, штурмових вертольотів. Тобто так, дійсно, є певна активізація противника вздовж усієї лінії фронту.

Реклама:

…Однозначно зараз іде підготовка до наступного етапу наступальних дій".

Деталі: Разом з тим, Скібіцький зазначив, що в Білорусі наразі немає ознак утворення потужних ударних угруповань, які були створені в лютому цього року перед початком масштабного вторгнення РФ в Україну. Але він не виключив, що загроза з цього напрямку може зрости.

Пряма мова: "Загроза є. На сьогоднішній день її рівень не такий високий, як це було в лютому, але з часом вона може зрости".

ВІДЕО ДНЯ

"Якщо говорити про потужні ударні угруповання, насамперед російські, які були створені у лютому, перед вторгненням, на сьогодні таких ознак нема. Але ми не виключаємо, що в подальшому, в залежності від успіху, який матиме ворог на нашій території, можливе перегрупування і посилення російської присутності на території Білорусі".

Більше деталей: За даними розвідки, на сьогодні в Білорусі відбувається ротація підрозділів біля українського кордону.

"Під час ротації буде збільшена кількість військ, які перебувають біля нашого кордону. А по-друге, ми бачимо, що певні підрозділи (ракетні підрозділи, підрозділи ППО, авіаційні підрозділи) залишаються на території Білорусі. Вони можуть використовувати для нанесення ракетних ударів", - сказав представник ГУР.

Теми: Росіявійнарозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Росіяни вдарили ракетами з Каспію – ППО тримає удар
У ГУР допускають застосування HIMARS по об’єктах РФ у Криму
Удар по Вінниці: всі тіла ідентифіковано, сім’ї загиблих та поранених отримають допомогу
Голова Сумської ОВА: Причин для зайвих хвилювань цими вихідними нема
Останні новини
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
Усі новини...
Реклама: