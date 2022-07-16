Росіяни готуються до нового етапу наступу – ГУР

Росіяни ведуть підготовку до нового етапу наступальних дій, водночас загроза з боку Білорусі наразі не така висока, як була в лютому перед початком вторгнення РФ.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Воєнна розвідка на сьогоднішній день фіксує активність противника. При цьому це не тільки ракетні удари, які наносяться з повітря і з моря. Ми бачимо обстріли по всій лінії зіткнення, по всій лінії фронту, йде активне застосування тактичної авіації, штурмових вертольотів. Тобто так, дійсно, є певна активізація противника вздовж усієї лінії фронту.

…Однозначно зараз іде підготовка до наступного етапу наступальних дій".

Деталі: Разом з тим, Скібіцький зазначив, що в Білорусі наразі немає ознак утворення потужних ударних угруповань, які були створені в лютому цього року перед початком масштабного вторгнення РФ в Україну. Але він не виключив, що загроза з цього напрямку може зрости.

Пряма мова: "Загроза є. На сьогоднішній день її рівень не такий високий, як це було в лютому, але з часом вона може зрости".

"Якщо говорити про потужні ударні угруповання, насамперед російські, які були створені у лютому, перед вторгненням, на сьогодні таких ознак нема. Але ми не виключаємо, що в подальшому, в залежності від успіху, який матиме ворог на нашій території, можливе перегрупування і посилення російської присутності на території Білорусі".

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Більше деталей: За даними розвідки, на сьогодні в Білорусі відбувається ротація підрозділів біля українського кордону.

"Під час ротації буде збільшена кількість військ, які перебувають біля нашого кордону. А по-друге, ми бачимо, що певні підрозділи (ракетні підрозділи, підрозділи ППО, авіаційні підрозділи) залишаються на території Білорусі. Вони можуть використовувати для нанесення ракетних ударів", - сказав представник ГУР.