Россияне готовятся к следующему этапу наступления – ГУР

Россияне ведут подготовку к новому этапу наступательных действий, в то же время угроза со стороны Беларуси пока не так высока, как была в феврале перед началом вторжения РФ.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона

Прямая речь: "Военная разведка на сегодняшний день фиксирует активность противника. При этом это не только ракетные удары, которые наносятся с воздуха и моря. Мы видим обстрелы по всей линии столкновения, по всей линии фронта, идет активное применение тактической авиации, штурмовых вертолетов. То есть да, действительно есть определенная активизация противника вдоль всей линии фронта.

Реклама:

…Однозначно сейчас идет подготовка к следующему этапу наступательных действий".

Детали: Вместе с тем, Скибицкий отметил, что в Беларуси нет признаков образования мощных ударных группировок, которые были созданы в феврале этого года перед началом масштабного вторжения РФ в Украину. Но он не исключил, что угроза на этом направлении может возрасти.

Прямая речь: "Угроза есть. На сегодняшний день ее уровень не так высок, как это было в феврале, но со временем он может возрасти".

ВИДЕО ДНЯ

"Если говорить о мощных ударных группировках, прежде всего российских, которые были созданы в феврале, перед вторжением, на сегодняшний день таких признаков нет. Но мы не исключаем, что в дальнейшем, в зависимости от успеха, который будет иметь враг на нашей территории, возможна перегруппировка и усиление российского присутствия на территории Беларуси".

Больше деталей: По данным разведки, на сегодняшний день в Беларуси происходит ротация подразделений возле украинской границы.

"Во время ротации будет увеличено количество войск, находящихся у нашей границы. А во-вторых, мы видим, что некоторые подразделения (ракетные подразделения, подразделения ПВО, авиационные подразделения) остаются на территории Беларуси. Они могут использоваться для нанесения ракетных ударов", - сказал представитель ГУР.