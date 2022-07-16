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Россияне готовятся к следующему этапу наступления – ГУР

Катерина ТищенкоСуббота, 16 июля 2022, 19:39
Вадим Скибицкий, скриншот видео

Россияне ведут подготовку к новому этапу наступательных действий, в то же время угроза со стороны Беларуси пока не так высока, как была в феврале перед началом вторжения РФ.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона

Прямая речь: "Военная разведка на сегодняшний день фиксирует активность противника. При этом это не только ракетные удары, которые наносятся с воздуха и моря. Мы видим обстрелы по всей линии столкновения, по всей линии фронта, идет активное применение тактической авиации, штурмовых вертолетов. То есть да, действительно есть определенная активизация противника вдоль всей линии фронта.

…Однозначно сейчас идет подготовка к следующему этапу наступательных действий".

Детали: Вместе с тем, Скибицкий отметил, что в Беларуси нет признаков образования мощных ударных группировок, которые были созданы в феврале этого года перед началом масштабного вторжения РФ в Украину. Но он не исключил, что угроза на этом направлении может возрасти.

Прямая речь: "Угроза есть. На сегодняшний день ее уровень не так высок, как это было в феврале, но со временем он может возрасти".

"Если говорить о мощных ударных группировках, прежде всего российских, которые были созданы в феврале, перед вторжением, на сегодняшний день таких признаков нет. Но мы не исключаем, что в дальнейшем, в зависимости от успеха, который будет иметь враг на нашей территории, возможна перегруппировка и усиление российского присутствия на территории Беларуси".

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Больше деталей: По данным разведки, на сегодняшний день в Беларуси происходит ротация подразделений возле украинской границы.

"Во время ротации будет увеличено количество войск, находящихся у нашей границы. А во-вторых, мы видим, что некоторые подразделения (ракетные подразделения, подразделения ПВО, авиационные подразделения) остаются на территории Беларуси. Они могут использоваться для нанесения ракетных ударов", - сказал представитель ГУР.

Темы: Росcиявойнаразведка
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