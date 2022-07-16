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Зі Святогірської Лаври вдалося евакуювати 7 людей – ГУР

Катерина ТищенкоСубота, 16 липня 2022, 21:27
Зі Святогірської Лаври вдалося евакуювати 7 людей – ГУР
Святогірська Лавра після обстрілів, фото ГУР

З території Святогірської Лаври на Донеччині, яка перебуває під постійними обстрілами, вдалося евакуювати 7 людей.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони

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Дослівно: "Зусиллями ГУР МО, за участі народних депутатів України, з території Святогірської Лаври вдалося евакуювати групу мирних мешканців.

Це родина, яка переховувалась в стінах Лаври від постійних артилерійських обстрілів з боку окупантів: батько, мати та троє дітей. При цьому, наймолодша дитина народилась на території Лаври кілька днів тому. Також змогла виїхати пара літніх людей – чоловік і жінка".

Деталі: Зараз евакуйовані перебувають на підконтрольній Україні території та отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

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У ГУР зазначили, що Україна продовжує працювати над встановленням режиму припинення вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської Лаври. На її території перебуває до 600 мирних мешканців, з яких більше 50 діти, зокрема 4 немовлят.

Що передувало: 14 липня українські розвідники повідомили, що працюють над організацією гумкоридору із Святогірської Лаври у Донецькій області, де переховуються 600 мирних жителів.

Повідомлялося, що близько 100 ченців відмовляються залишати територію Лаври.

Передісторія: 

  • 1 червня територія Святогірської Лаври піддалась артилерійському обстрілу з боку російських окупаційних військ. В результаті обстрілу загинули архімандрит Галактіон, монах Аристоклій та монахиня Варвара. Кілька священників отримали важкі поранення.

Теми: церкваДонецька областьевакуаціявійна
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