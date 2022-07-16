Из Святогорской Лавры удалось эвакуировать 7 человек – ГУР

С территории Святогорской Лавры в Донецкой области, которая находится под постоянными обстрелами, удалось эвакуировать 7 человек.

Источник: Главное управление разведки Минобороны

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Дословно: "Усилиями ГУР МО при участии народных депутатов Украины с территории Святогорской Лавры удалось эвакуировать группу мирных жителей.

Это семья, скрывавшаяся в стенах Лавры от постоянных артиллерийских обстрелов со стороны оккупантов: отец, мать и трое детей. При этом самый младший ребенок родился на территории Лавры несколько дней назад. Также смогла уехать пара пожилых людей – мужчина и женщина".

Детали: Сейчас эвакуированные находятся на подконтрольной Украине территории и получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

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В ГУР отметили, что Украина продолжает работать над установлением режима прекращения огня и организацией гуманитарного коридора в Святогорскую Лавру. На ее территории находится до 600 мирных жителей, из которых более 50 детей, в том числе 4 младенца.

Что предшествовало: 14 июля украинские разведчики сообщили, что работают над организацией гумкоридора из Святогорской Лавры в Донецкой области, где прячутся 600 мирных жителей.

Сообщалось, что около 100 монахов отказываются покидать территорию Лавры.

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