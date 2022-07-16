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Ердоган розраховує швидко вирішити проблему вивозу українського зерна

"Українська правда"Субота, 16 липня 2022, 23:34
Ердоган розраховує швидко вирішити проблему вивозу українського зерна
Реджеп Таїп Ердоган, скріншот

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном висловив сподівання на швидку реалізацію плану з експорту українського зерна, що допоможе вирішити проблему глобальної продовольчої безпеки.

Джерело: агентство "Анадолу"

Дослівно: "Лідер Туреччини зазначив, що ухвалено рішення про управління процесом експорту українського зерна з координаційного центру, який буде створено у Стамбулі та складатиметься з представників Туреччини, Росії, України та Організації Об'єднаних Націй (ООН)".

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Деталі: На думку Ердогана, шляхом швидкої реалізації цього плану можна буде досягти успіху при вирішення проблеми глобальної продовольчої безпеки.

Що було раніше: 13 липня міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що учасники чотиристоронніх переговорів у Стамбулі в середу домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом.

Теми: зерноУкраїнаТуреччинаРосія
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