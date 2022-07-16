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Эрдоган рассчитывает быстро решить проблему вывоза украинского зерна

"Украинская правда"Суббота, 16 июля 2022, 23:34
Эрдоган рассчитывает быстро решить проблему вывоза украинского зерна
Реджеп Тайип Эрдоган, скриншот

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном выразил надежду на скорую реализацию плана по экспорту украинского зерна, что поможет решить проблему глобальной продовольственной безопасности.

Источник: агентство "Анадолу"

Дословно: "Лидер Турции отметил, что принято решение об управлении процессом экспорта украинского зерна из Координационного центра, который будет создан в Стамбуле и состоит из представителей Турции, России, Украины и Организации Объединенных Наций (ООН)".

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Детали: По мнению Эрдогана, путем быстрой реализации этого плана можно будет добиться успеха при решении проблемы глобальной продовольственной безопасности.

Что предшествовало: 13 июля министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что участники четырехсторонних переговоров в Стамбуле в среду договорились о создании координационного центра по экспорту украинского зерна по морскому пути.

Темы: зерноУкраинаТурцияРосcия
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