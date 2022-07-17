Південь: ЗСУ знищили 36 загарбників, ворожі склади і техніку

На південних рубежах захисту українські військові знищили 36 окупантів, 2 ворожих склади боєприпасів і техніку росіян.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Дослівно: Протягом попередньої ночі нанесено три ракетних удари.

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По Миколаєву – в об’єкт промислової інфраструктури. Постраждав один цивільний.

Також реактивними системами залпового вогню "Смерч" ворог вдарив вночі по Баштанці з напрямку Снігурівки. Більшість снарядів влучила в комбікормовий завод, частина – в поле за населеним пунктом. Без втрат.

Удар по Одесі ракетою Х-101 призвів до пожежі на площі понад 1000 кв.м на деревообробному підприємстві. 1 людина отримала незначні поранення.

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Нічний обстріл Нікополя із "Градів" прийшовся на промислову інфраструктуру, три заклади освіти, пожежну частину, по станції переливання крові та приватному будинку. Постраждала одна особа.

Під час ще одного нічного обстрілу 152 мм снаряди були спрямовані по Висунську, пошкоджено дві приватних будівлі. Без людських втрат".

Деталі: Вдень зафіксовано проліт зоною відповідальності ОК "Південь" п’яти крилатих ракет Х-555, випущених трьома Ту-95 з акваторії Каспійського моря по центральних областях України. Три ракети знищено, одна влучила в поле, ще одна – в сільськогосподарську ферму в Черкаській області.

Продовжуючи тактику повітряних атак, силами Ка-52 ворог намагався атакувати українські підрозділи на півночі Херсонщини. Успіху не мав. Здійснюючи повітряну розвідку поблизу Олександрівки, ворог втратив ударний безпілотний літальний апарат типу "Ланцет".

Загалом, за результатами виконання ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ вогневих завдань, підтверджено втрати противника у кількості 36 загарбників, 2 танків Т-72, самохідної гаубиці "Мста-С", зенітно-ракетного комплексу "Тор", броньованої та автомобільної техніки, а також 2 польових складів боєприпасів, 2 відділень ПЗРК зі штатним озброєнням і боєкомплектом на Херсонщині.

У північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання противника в умовах помірного шторму зменшило свій склад з 2 до 1 ВДК, але кількість ракетних кораблів і крилатих ракет типу "Калібр" лишилась у кількості 2 і 16, відповідно.

"Загроза ракетних ударів залишається актуальною і з моря, і з неба, і з тимчасово окупованих територій", – зазначається в повідомленні.