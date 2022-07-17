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Юг: ВСУ уничтожили 36 захватчиков, вражеские склады и технику

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 17 июля 2022, 02:48
Юг: ВСУ уничтожили 36 захватчиков, вражеские склады и технику
украинский военный, фото: ОК Юг

На южных рубежах защиты украинские военные уничтожили 36 кафиров, 2 вражеских склада боеприпасов и технику россиян.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Дословно: "В предыдущую ночь нанесены три ракетных удара.

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По Николаеву – объект промышленной инфраструктуры. Пострадал один гражданский.

Также реактивными системами залпового огня "Смерч" враг ударил ночью по Баштанке из Снигиревки. Большинство снарядов попали в комбикормовый завод, часть – в поле по населенному пункту. Без потерь.

Удар по Одессе ракетой Х-101 привел к пожару на площади более чем 1000 кв.м на деревообрабатывающем предприятии. 1 человек получил незначительные ранения.

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Ночной обстрел Никополя из "Градов" пришелся на промышленную инфраструктуру, три учебных заведения, пожарную часть, по станции переливания крови и частному дому. Пострадал один человек.

Во время еще одного ночного обстрела 152 мм снаряды были направлены по Висунску, повреждены два частных здания. Без человеческих потерь".

Детали: Днем зафиксирован пролет по зоне ответственности ОК "Юг" пяти крылатых ракет Х-555, выпущенных тремя Ту-95 из акватории Каспийского моря по центральным областям Украины. Три ракеты уничтожены, одна попала в поле, еще одна – в сельскохозяйственную ферму в Черкасской области.

Продолжая тактику воздушных атак, силами Ка-52 враг пытался атаковать украинские подразделения на севере Херсона. Удачи не имел. Осуществляя воздушную разведку вблизи Александровки, враг потерял ударный беспилотный летательный аппарат типа "Ланцет".

По результатам выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ огневых задач, подтверждены потери противника в количестве 36 захватчиков, 2 танков Т-72, самоходной гаубицы "Мста-С", зенитно-ракетного комплекса "Тор", бронированной и автомобильной техники, а также 2 полевых складов боеприпасов, 2 отделений ПЗРК со штатным вооружением и боекомплектом на Херсонщине.

В северо-западной части Черного моря корабельная группировка противника в условиях умеренного шторма уменьшила свой состав с 2 до 1 ВДК, но количество ракетных кораблей и крылатых ракет типа "Калибр" осталось в количестве 2 и 16 соответственно.

"Угроза ракетных ударов остается актуальной и с моря, и с неба, и с временно оккупированных территорий", – отмечается в сообщении.

Темы: войнаВооруженные силы
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