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Ми не залишимо вакуум, щоб його заповнили Китай, Росія чи Іран – Байден про Близький Схід

Ольга Глущенко Неділя, 17 липня 2022, 03:18
фото: Getty Images

Президент Сполучених Штатів Джо Байден під час поїздки на Близький Схід, пообіцяв допомагати країнам протистояти впливу Ірану, Росії та Китаю.

Джерело: Радіо Свободи

Пряма мова Байдена: "Ми не підемо й не залишимо вакуум, щоб його заповнили Китай, Росія чи Іран".

Деталі: Під час зустрічі Ради співробітництва Перської затоки у Джедді, Саудівська Аравія, Байден запевнив, що його країна залишиться "активним партнером" на Близькому Сході.

За словами Байдена, Сполучені Штати хочуть допомогти посилити захист міжнародного судноплавства на Близькому Сході – це розглядається як явний натяк на Іран.

"Сполучені Штати не дозволять іноземним або регіональним державам поставити під загрозу свободу судноплавства на Близькому Сході", – заявив він.

Президент США також повторив, що Вашингтон не дозволить Ірану отримати ядерну зброю.

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Під час візиту Байден уникав обіймів зі спадкоємним принцем Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом, якого розвідка США пов’язує із жорстоким вбивством журналіста Washington Post Джамаля Хашоґґі у 2018 році. Тим не менш, фотографія, на якій Байден і принц вітаються кулаками, розійшлася по всьому світу.

Влада Саудівської Аравії відкидає звинувачення в тому, що спадкоємний принц був причетний до вбивства або замовив його.

Президент США зазначив, що поставив принцу питання щодо цього вбивства, але той відкидає звинувачення, натомість заявивши Байдену, що Сполучені Штати також припускалися помилок.

Байден намагається налагодити співпрацю з великим гравцем у ОПЕК – Саудівською Аравією, попри проблеми з правами людини, позаяк він підтримує припинення війни в Ємені, водночас намагаючись обмежити вплив Ірану та Китаю і згуртувати міжнародний осуд повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Що передувало: Байден вперше зустрівся з принцом Саудівської Аравії і звинуватив його у вбивстві Хашоггі.

Нагадаємо:

  • Байден та Мохаммед  бін Салман вперше зустрілися особисто.
  • Зустріч є  кульмінацією багатомісячної дипломатичної роботи адміністрації Байдена щодо відновлення американо-саудівських відносин та стане поворотним моментом для Байдена.
  • Байден  одного разу запропонував зробити Саудівську Аравію "вигнанцем" і різко критикував репутацію Саудівської Аравії в галузі прав людини, її війну в Ємені та роль її уряду у вбивстві журналіста Джамаля Хашоггі.
  • Особиста зустріч із принцом є першою, коли Байден безпосередньо взаємодіє з фактичним лідером Саудівської Аравії з моменту вступу на посаду. Байден досі вважав за краще говорити безпосередньо з королем Салманом, батьком принца.

Теми: БайденБлизький Схід
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