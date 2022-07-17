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Мы не оставим вакуум, чтобы его заполнили Китай, Россия или Иран – Байден о Ближнем Востоке

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 17 июля 2022, 03:18
Мы не оставим вакуум, чтобы его заполнили Китай, Россия или Иран – Байден о Ближнем Востоке
фото: Getty Images

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время поездки на Ближний Восток пообещал помогать странам противостоять влиянию Ирана, России и Китая.

Источник: Радио Свободы

Прямая речь Байдена: "Мы не уйдем и не оставим вакуум, чтобы его заполнили Китай, Россия или Иран".

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Детали: Во время встречи Совета сотрудничества Персидского залива в Джедди, Саудовская Аравия, Байден заверил, что его страна останется активным партнером на Ближнем Востоке.

По словам Байдена, Соединенные Штаты хотят помочь усилить защиту международного судоходства на Ближнем Востоке – это рассматривается как явный намек на Иран.

"Соединенные Штаты не позволят иностранным или региональным государствам поставить под угрозу свободу судоходства на Ближнем Востоке", – заявил он.

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Президент США также повторил, что Вашингтон не позволит Ирану получить ядерное оружие.

Во время визита Байден избегал объятий с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом, разведка которого связывает с жестоким убийством журналиста Washington Post Джамаля Хашогги в 2018 году. Тем не менее, фотография, на которой Байден и принц здороваются кулаками, разошлась по всему миру.

Власти Саудовской Аравии отвергают обвинения в том, что наследный принц был причастен к убийству или заказал его.

Президент США отметил, что поставил принцу вопрос по поводу этого убийства, но тот отвергает обвинения, в то же время заявив Байдену, что Соединенные Штаты также допускали ошибки.

Байден пытается наладить сотрудничество с крупным игроком в ОПЕК – Саудовской Аравией, несмотря на проблемы с правами человека, поскольку он поддерживает прекращение войны в Йемене, в то же время пытаясь ограничить влияние Ирана и Китая и сплотить международное осуждение полномасштабного вторжения России в Украину.

Что было ранее: Байден впервые встретился с принцем Саудовской Аравии и обвинил его в убийстве Хашогги.

Напомним:

  • Встреча является кульминацией многомесячной дипломатической работы администрации Байдена по восстановлению американо-саудовских отношений и станет поворотным моментом для Байдена.
  • Байден однажды предложил сделать Саудовскую Аравию "изгнанником" и резко критиковал репутацию Саудовской Аравии в области прав человека, ее войну в Йемене и роль ее правительства в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.
  • Личная встреча с принцем является первой, когда Байден напрямую взаимодействует с фактическим лидером Саудовской Аравии с момента вступления в должность. Байден до сих пор предпочитал говорить непосредственно с королем Салманом, отцом принца.

Темы: БайденБлижний Восток
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