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ДБР розкрило деталі, за що затримали ексначальника управління СБУ в Криму

Валентина РоманенкоНеділя, 17 липня 2022, 09:43
ДБР розкрило деталі, за що затримали ексначальника управління СБУ в Криму
затриманий Кулініч. фото ДБР

Ексначальник управління Служби безепки України в АРК Олег Кулініч передавав російським спецслужбам розвідувальну інформацію проти України.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "У межах розслідування кримінального провадження встановлено факти співпраці чинного співробітника Служби з представниками спецслужб Російської Федерації. Ця інформація підтвердилася і проведеними ДБР експертизами.

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Співробітник СБУ також передавав російським спецслужбам розвідувальну інформацію проти України. Зокрема, було задокументовано передачу ним інформації, що становить державну таємницю".

Деталі: У повідомленні не вказано прізвище, але деталі справи та оприлюднене фото підтверджують, що йдеться про Кулініча, про затримання якого УП повідомляла напередодні.

ДБР також зазначає, що задокументовало безпосередню участь фігуранта у діяльності злочинної організації, яка займалась розвідувальною та підривною діяльністю проти України.

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Дії угруповування завдавали шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці нашої держави.

Наголошується, що було зібрано достатньо доказів для повідомлення співробітнику СБУ про підозру у вчиненні низки злочинів.

Зокрема - передбачених ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

Теми: СБУдержзрадаДБР
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