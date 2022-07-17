Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ГБР раскрыло детали, за что задержан экс-начальник управления СБУ в Крыму

Валентина РоманенкоВоскресенье, 17 июля 2022, 09:43
ГБР раскрыло детали, за что задержан экс-начальник управления СБУ в Крыму
задержанный Кулинич. фото ГБР

Экс-начальник управления Службы безопасности Украины в АРК Олег Кулинич передавал российским спецслужбам разведывательную информацию против Украины.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "В рамках расследования уголовного производства установлены факты сотрудничества действующего сотрудника Службы с представителями спецслужб Российской Федерации. Эта информация подтвердилась и проведенными ГБР экспертизами.

Реклама:

Сотрудник СБУ также передавал российским спецслужбам разведывательную информацию против Украины. В частности, была задокументирована передача им информации, составляющей государственную тайну".

Детали: В сообщении не указана фамилия, но детали дела и обнародованное фото подтверждают, что речь идет о Кулиниче, о задержании которого УП сообщала накануне.

ГБР также отмечает, что задокументировало непосредственное участие фигуранта в деятельности преступной организации, занимавшейся разведывательной и взрывной деятельностью против Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Действия группировки наносили вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности нашего государства.

Отмечается, что было собрано достаточно доказательств для уведомления сотрудника СБУ о подозрении в совершении ряда преступлений.

В частности – предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче или сборе с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну).

Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

Темы: СБУгосизменаГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
СБУ
В Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
СБУ устроила "бавовну" предателям, которым захотелось "выборов" в Запорожской области – источники
Последние новости
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
Все новости...
Реклама: