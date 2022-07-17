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ГБР раскрыло детали, за что задержан экс-начальник управления СБУ в Крыму

Валентина РоманенкоВоскресенье, 17 июля 2022, 09:43
задержанный Кулинич. фото ГБР

Экс-начальник управления Службы безопасности Украины в АРК Олег Кулинич передавал российским спецслужбам разведывательную информацию против Украины.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "В рамках расследования уголовного производства установлены факты сотрудничества действующего сотрудника Службы с представителями спецслужб Российской Федерации. Эта информация подтвердилась и проведенными ГБР экспертизами.

Сотрудник СБУ также передавал российским спецслужбам разведывательную информацию против Украины. В частности, была задокументирована передача им информации, составляющей государственную тайну".

Детали: В сообщении не указана фамилия, но детали дела и обнародованное фото подтверждают, что речь идет о Кулиниче, о задержании которого УП сообщала накануне.

ГБР также отмечает, что задокументировало непосредственное участие фигуранта в деятельности преступной организации, занимавшейся разведывательной и взрывной деятельностью против Украины.

Действия группировки наносили вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности нашего государства.

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Отмечается, что было собрано достаточно доказательств для уведомления сотрудника СБУ о подозрении в совершении ряда преступлений.

В частности – предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче или сборе с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну).

Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

Темы: СБУгосизменаГБР
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