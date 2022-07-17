Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

8 українців загинули в катастрофі літака Ан-12 у Греції

"Європейська правда"Неділя, 17 липня 2022, 09:46

Генеральний директор української компанії-перевізника Meridian Денис Богданович у неділю підтвердив загибель вісьмох членів екіпажу літака Ан-12, який розбився у Греції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Богданович сказав у коментарі DW.

За його словами, всі восьмеро загиблих членів екіпажу були громадянами України. У Meridian причину катастрофи пов'язують з технічною несправністю у повітрі.

Інформацію про вантаж літака він не надав і пояснив, що "деталі уточнюються".

Нагадаємо, біля міста Кавала, що на півночі Греції, в ніч проти неділі розбився український літак Ан-12, який здійснював комерційний рейс із Сербії до Йорданії.

За даними грецького телеканалу ERT, Ан-12 перевозив 12 тонн "небезпечного вантажу" – ймовірно, боєприпасів.

Територію на 500 метрів від місця падіння Ан-12 огородили. Жителям двох найближчих населених пунктів радять не відчиняти вікна, не виходити з дому і носити маски, оскільки в літаку могли бути небезпечні для здоров’я речовини.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ГреціяавіаУкраїна
Головне сьогодні

ЗСУ відбили штурми й завдали ворогу втрат на двох напрямках – зведення Генштабу

фотоВінницький Будинок офіцерів вистояв Другу світову війну, вистоїть і цю – голова ОВА

На Київщині пройдуть військові навчання: посилять блокпости

8 українців загинули в катастрофі літака Ан-12 у Греції

ДБР розкрило деталі, за що затримали ексначальника управління СБУ в Криму

На Слов’янському напрямку ворог зазнав втрат і відступив – зведення

Усі новини...
Греція
"Небезпечний вантаж": літак, який розбився в Греції, міг везти снаряди
У Греції розбився український транспортний літак – ЗМІ
У Греції розбився вертоліт, який гасив лісові пожежі: двоє загиблих
Останні новини
19:29
У Ердогана підтвердили зустріч з Путіним в Ірані
19:08
На кордоні Латвії російських перевізників ловлять на спробах обійти санкції
18:41
ЗСУ відбили штурми й завдали ворогу втрат на двох напрямках – зведення Генштабу
18:30
Канадські парламентарі просять уряд пояснити передачу турбіни для "Північного потоку"
18:24
Медведєв пригрозив Україні "судним днем" у разі удару по Криму, в ОП відповіли
18:09
На Київщині виявили вже 1346 тіл вбитих окупантами цивільних - Нацполіція
17:57
У Тбілісі змінять формат підтримки біженців з України
17:44
У Росії масово відкривають кадетські і юнармійські класи - розвідка
17:29
Стало відомо про ще одного британця у російському полоні
17:13
Одесита зобов'язали читати 10-томник Грушевського за дописи в Одноклассниках
Усі новини...