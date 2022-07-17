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8 українців загинули в катастрофі літака Ан-12 у Греції

"Європейська правда"Неділя, 17 липня 2022, 09:46

Генеральний директор української компанії-перевізника Meridian Денис Богданович у неділю підтвердив загибель вісьмох членів екіпажу літака Ан-12, який розбився у Греції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Богданович сказав у коментарі DW.

За його словами, всі восьмеро загиблих членів екіпажу були громадянами України. У Meridian причину катастрофи пов'язують з технічною несправністю у повітрі.

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Інформацію про вантаж літака він не надав і пояснив, що "деталі уточнюються".

Нагадаємо, біля міста Кавала, що на півночі Греції, в ніч проти неділі розбився український літак Ан-12, який здійснював комерційний рейс із Сербії до Йорданії.

За даними грецького телеканалу ERT, Ан-12 перевозив 12 тонн "небезпечного вантажу" – ймовірно, боєприпасів.

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Територію на 500 метрів від місця падіння Ан-12 огородили. Жителям двох найближчих населених пунктів радять не відчиняти вікна, не виходити з дому і носити маски, оскільки в літаку могли бути небезпечні для здоров’я речовини.

Теми: ГреціяавіаУкраїна
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