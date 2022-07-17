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8 украинцев погибли в крушении самолета Ан-12 в Греции

"Европейская правда"Воскресенье, 17 июля 2022, 09:46

Генеральный директор украинской компании-перевозчика Meridian Денис Богданович в воскресенье подтвердил гибель восьми членов экипажа разбившегося в Греции самолета Ан-12.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Богданович сказал в комментарии DW.

По его словам, все восемь погибших членов экипажа были гражданами Украины. В Meridian причину крушения связывают с технической неисправностью в воздухе.

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Информацию о грузе самолета он не предоставил и объяснил, что "детали уточняются".

Напомним, возле города Кавала на севере Греции в ночь на воскресенье разбился украинский самолет Ан-12, который совершал коммерческий рейс из Сербии в Иорданию.

По данным греческого телеканала ERT, Ан-12 перевозил 12 тонн "опасного груза" – вероятно, боеприпасов.

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Территорию на 500 метров от места падения Ан-12 огородили. Жителям двух ближайших населенных пунктов советуют не открывать окна, не выходить из дома и носить маски, поскольку в самолете могли быть опасные для здоровья вещества.

Темы: ГрецияавиаУкраина
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