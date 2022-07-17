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РФ продовжує поливати вогнем Сумщину й Чернігівщину: прикордонники показали наслідки

Валентина РоманенкоНеділя, 17 липня 2022, 12:48
фото ДПСУ

За добу 16 липня російські військові обстріляли вісім громад на Сумщині та одну - на Чернігівщині.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Учора ворог завдавав ракетних ударів з літака та здійснював вогневе ураження із застосуванням ствольної артилерії, РСЗВ, мінометів та стрілецької зброї.

Під ворожим вогнем опинилися Великописарівська, Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Шалигінська, Новослобідська, Есманська та Середино-Будська громади Сумщини та Сновська громада Чернігівщини".

 
 

Деталі: Удару 4 ракетами завдав ворожий літак по території Есманської громади зранку 16 липня. Надалі, впродовж двох годин, ворог гатив по околицях населеного пункту цієї ж громади з РСЗВ та ствольної артилерії. Було зафіксовано більш як 40 вибухів. Пошкоджена цивільна інфраструктура та житлові будинки.

В першій половині дня під артилерійським обстрілом опинилися декілька населених пунктів Білопільської громади. Всього, у двох випадках, "прилетіло" майже півтора десятка снарядів.

Пізніше ворог у двох випадках здійснив обстріл зі 120-мм мінометів території Білопільської та Великописарівської громад – 6 і 4 приходів відповідно, та 10 приходів з 82-мм мінометів по території Краснопільської громади.

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14 снарядів РСЗВ розірвалися на території Новослобідської громади.

Шалигінську громаду упродовж дня Росія обстрілювала тричі із застосуванням САУ, гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У напрямку Середино-Будськоі громади ворог вів вогонь двічі, застосовував 120 мм міномети, великокаліберні кулемети та АГС.

Ближче до вечора по території Хотінської громади окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Сновську громаду на Чернігівщині ворог обстрілював зі ствольної артилерії, прикордонники зафіксували 12 вибухів.

Крім цього на території Білопільської та Великописарівської громад противник із застосуванням літака-розвідника проводив повітряну розвідку.

ДПСУ зазначає, що на всіх напрямках ворог активно застосовує БпЛА та засоби радіоелектронної боротьби.

Водночас складові Сил оборони продовжують захищати країну від російських загарбників.

Теми: Сумська областьЧернігівська областьПрикордонна службавійна
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