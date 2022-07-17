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РФ продолжает поливать огнем Сумщину и Черниговщину: пограничники показали последствия

Валентина РоманенкоВоскресенье, 17 июля 2022, 12:48
РФ продолжает поливать огнем Сумщину и Черниговщину: пограничники показали последствия
фото ГПСУ

За сутки 16 июля российские военные обстреляли восемь общин на Сумщине и одну - на Черниговщине.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Вчера враг наносил ракетные удары с самолета и производил огневое поражение с применением ствольной артиллерии, РСЗО, минометов и стрелкового оружия.

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Под вражеским огнем оказались Великописаревская, Краснопольская, Хотинская, Белопольская, Шалыгинская, Новослободская, Эсманская и Середино-Будская общины Сумщины и Сновская община Черниговщины".

 
 

Детали: Удар 4 ракетами нанес вражеский самолет по территории Эсманской общины утром 16 июля. В дальнейшем, в течение двух часов, враг бил по окрестностям населенного пункта этой же общины из РСЗО и ствольной артиллерии. Было зафиксировано более 40 взрывов. Повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома.

В первой половине дня под артиллерийским обстрелом оказались несколько населенных пунктов Белопольской общины. Всего, в двух случаях, "прилетело" около полутора десятков снарядов.

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Позже враг в двух случаях произвел обстрел из 120-мм минометов территории Белопольской и Великописаревской общин – 6 и 4 приходов соответственно, и 10 приходов из 82-мм минометов по территории Краснопольской общины.

14 снарядов РСЗО разорвались на территории Новослободской общины.

Шалыгинское общество в течение дня Россия обстреливала трижды с применением САУ, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Середино-Будской общины враг вел огонь дважды, применял 120 мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и АГС.

Ближе к вечеру по территории Хотинской общины оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

Сновскую общину на Черниговщине враг обстреливал из ствольной артиллерии, пограничники зафиксировали 12 взрывов.

Кроме этого, на территории Белопольской и Великописаревской общин противник с применением самолета-разведчика проводил воздушную разведку.

ГПСУ отмечает, что во всех направлениях враг активно применяет БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы.

В то же время, составляющие Сил обороны продолжают защищать страну от российских захватчиков.

Темы: Сумская областьЧерниговская областьПограничная службавойна
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