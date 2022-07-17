Зеленський про трагедію МН17: Росія продовжує сіяти горе та смерть
Президент України Володимир Зеленський у восьмі роковини катастрофи літака МН17 заявив, що Росія й далі несе горе, але всі злочинці будуть покарані.
Джерело: Зеленський у Twitter
Пряма мова: "У день восьмих роковин катастрофи літака рейсу МН17 наші думки з рідними та близькими всіх невинно вбитих Росією.
Нині РФ продовжує сіяти горе та смерть на українській землі. Але ніщо не залишиться непокараним! Кожен злочинець буде притягнутий до відповідальності!".
У день восьмих роковин катастрофи літака рейсу #МН17 наші думки з рідними та близькими всіх невинно вбитих Росією. Нині РФ продовжує сіяти горе та смерть на українській землі. Але ніщо не залишиться непокараним! Кожен злочинець буде притягнутий до відповідальності!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 17, 2022
Читайте також: День, коли террористи збили пасажирський літак
Передісторія:
- 17 липня 2014 року російський військовий літак збив український літак СУ-25, а за кілька годин у Донецькій області було збито пасажирський літак, який ішов у напрямку Куала Лумпура. На рейсі MH17 загинули 298 людей.
- 10 червня у Нідерландах завершилося останнє судове засідання щодо загибелі рейсу "Малайзійських авіаліній", збитого у небі над Донбасом у липні 2014 року.
- Розгляд справи в Окружному суді Гааги триває з березня 2020 року. Вирок у справі проти трьох росіян та одного українця, які залишаються на волі, очікується пізніше цього року. Жоден з підсудних не з'явився в голландському суді.
- Паралельно з цими слуханнями Австралія разом із Нідерландами розпочали справу в Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO).
- Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) 23 червня 2022 року резолюцією визнала, що малайзійський Boeing 777 рейсу MH17 у 2014 році був збитий російською ракетою.