Зеленський про трагедію МН17: Росія продовжує сіяти горе та смерть

Президент України Володимир Зеленський у восьмі роковини катастрофи літака МН17 заявив, що Росія й далі несе горе, але всі злочинці будуть покарані.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "У день восьмих роковин катастрофи літака рейсу МН17 наші думки з рідними та близькими всіх невинно вбитих Росією.

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Нині РФ продовжує сіяти горе та смерть на українській землі. Але ніщо не залишиться непокараним! Кожен злочинець буде притягнутий до відповідальності!".

У день восьмих роковин катастрофи літака рейсу #МН17 наші думки з рідними та близькими всіх невинно вбитих Росією. Нині РФ продовжує сіяти горе та смерть на українській землі. Але ніщо не залишиться непокараним! Кожен злочинець буде притягнутий до відповідальності! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 17, 2022

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