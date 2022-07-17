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Зеленський про трагедію МН17: Росія продовжує сіяти горе та смерть

Олена РощінаНеділя, 17 липня 2022, 14:01

Президент України Володимир Зеленський у восьмі роковини катастрофи літака МН17 заявив, що Росія й далі несе горе, але всі злочинці будуть покарані.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "У день восьмих роковин катастрофи літака рейсу МН17 наші думки з рідними та близькими всіх невинно вбитих Росією. 

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Нині РФ продовжує сіяти горе та смерть на українській землі. Але ніщо не залишиться непокараним! Кожен злочинець буде притягнутий до відповідальності!".

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Теми: ЗеленськийMH17війнаРосія
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