Зеленский о трагедии МН17: Россия продолжает сеять горе и смерть
Президент Украины Владимир Зеленский в восьмую годовщину крушения самолета МН17 заявил, что Россия и дальше несет горе, но все преступники будут наказаны.
Источник: Зеленский в Twitter
Прямая речь: "В день восьмой годовщины крушения самолета рейса МН17 наши мысли с родными и близкими всех невинно убитых Россией.
Сегодня РФ продолжает сеять горе и смерть на украинской земле. Но ничто не останется безнаказанным! Каждый преступник будет привлечен к ответственности!".
У день восьмих роковин катастрофи літака рейсу #МН17 наші думки з рідними та близькими всіх невинно вбитих Росією. Нині РФ продовжує сіяти горе та смерть на українській землі. Але ніщо не залишиться непокараним! Кожен злочинець буде притягнутий до відповідальності!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 17, 2022
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Предыстория:
- 17 июля 2014 года российский военный самолет сбил украинский самолет СУ-25, а через несколько часов в Донецкой области был сбит пассажирский самолет, который шел в направлении Куала Лумпура. На рейсе MH17 погибли 298 человек.
- 10 июня в Нидерландах завершилось последнее судебное заседание по гибели рейса "Малайзийских авиалиний", сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года.
- Рассмотрение дела в Окружном суде Гааги продолжается с марта 2020 года. Приговор по делу против трех остающихся на свободе россиян и одного украинца ожидается позже в этом году. Ни один из подсудимых не явился в голландском суде.
- Параллельно с этими слушаниями Австралия и Нидерланды начали дело в Международной организации гражданской авиации (ICAO).
- Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 23 июня 2022 года резолюцией признала, что малайзийский Boeing 777 рейса MH17 в 2014 году был сбит российской ракетой.