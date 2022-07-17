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Зеленский о трагедии МН17: Россия продолжает сеять горе и смерть

Елена РощинаВоскресенье, 17 июля 2022, 14:01

Президент Украины Владимир Зеленский в восьмую годовщину крушения самолета МН17 заявил, что Россия и дальше несет горе, но все преступники будут наказаны.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "В день восьмой годовщины крушения самолета рейса МН17 наши мысли с родными и близкими всех невинно убитых Россией.

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Сегодня РФ продолжает сеять горе и смерть на украинской земле. Но ничто не останется безнаказанным! Каждый преступник будет привлечен к ответственности!".

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Темы: ЗеленскийMH17войнаРосcия
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