Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский о трагедии МН17: Россия продолжает сеять горе и смерть

Елена РощинаВоскресенье, 17 июля 2022, 14:01

Президент Украины Владимир Зеленский в восьмую годовщину крушения самолета МН17 заявил, что Россия и дальше несет горе, но все преступники будут наказаны.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "В день восьмой годовщины крушения самолета рейса МН17 наши мысли с родными и близкими всех невинно убитых Россией.

Сегодня РФ продолжает сеять горе и смерть на украинской земле. Но ничто не останется безнаказанным! Каждый преступник будет привлечен к ответственности!".

Читайте также: День, когда террористы сбили пассажирский самолет

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

Темы: ЗеленскийMH17войнаРосcия
Главное сегодня

Зеленский отстранил Венедиктову и Баканова

Контрактники РФ из Бурятии: За отказ воевать отправляют в СИЗО под Луганском

ВСУ отразили штурмы и нанесли врагу потери на двух направлениях – сводка Генштаба

Канадские парламентарии просят правительство объяснить передачу турбины для "Северного потока"

фотоВинницкий Дом офицеров выстоял Вторую мировую войну, выстоит и эту – глава ОВА

В Киевской области пройдут военные учения: усилят блокпосты

Все новости...
Зеленский
Зеленский просит не верить фейкам: Сколько нервов портится
Советник Зеленского написал письмо американским и европейским банкам, обвинив их в в связях с Россией
Зеленский об ударе по Виннице: без вести пропали 4 человека, 4 – в критическом состоянии
Последние новости
23:32
Зеленский ответил Медведеву на "судный день": Не очень трезвое заявление
23:10
Зеленский поручил активизировать конкурс на руководителя НАБУ и высказался относительно САП
22:46
Под Москвой полиция задержала бывшего редактора Первого канала РФ Овсянникову
22:44
Зеленский прокомментировал решение по Венедиктовой и Баканову
22:12
фото"Изменились эмоции". Как супружеская пара свадебных фотографов начала снимать войну
22:11
Вицепремьер Канады прокомментировала решение по турбине для "Северного потока-1"
21:55
Зеленский отстранил Венедиктову и Баканова
21:36
В Донецкой области оккупанты ранили троих маленьких детей
21:28
"Виновным - ответственность": на Западе вспоминают годовщину гибели рейса MH17
20:59
В Италии из-за забастовки работников авиаотрасли отменили сотни рейсов
Все новости...