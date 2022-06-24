"Найпереконливіший сценарій": MH17 над Донбасом збила російська ракета – ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) 23 червня визнала резолюцією, що малайзійський Boeing 777 рейсу MH17 у 2014 році був збитий російською ракетою.

Джерело: заява ПАРЄ

Деталі: На думку ПАРЄ, "найпереконливішим сценарієм" є той, за яким літак був збитий російською ракетою "Бук", наданою військовим підрозділам, контрольованим РФ.

Крі того, Асамблея заявила, що вражена "дезінформацією", яку поширюють російські органи влади щодо збиття цього літака.

"Замість надання достовірної інформації компетентним слідчим органам, російська влада поширює дезінформацію, у тому числі послідовні суперечливі версії подій, покликані створити плутанину.

Як свідчать розвідувальні дані з відкритих джерел, опубліковані в численних звітах, російська влада навіть пішла так далеко, що подала маніпулятивні радарні, супутникові та інші дані, щоб приховати правду", – йдеться у повідомленні.

У ПАРЄ уточнюють, що версії про те, що український винищувач СУ 25 або МіГ 29 збив рейс MH17, або що в цьому винна українська ракета "Бук", випущена з території, яку контролює Київ, були "ретельно спростовані".

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Асамблея вчергове закликала Росію "сумлінно співпрацювати з розслідуваннями, включаючи надання належних супутникових і радіолокаційних даних про збиття, і офіційно вибачитися перед родичами жертв MH 17 за біль і страждання, спричинені дезінформацією".

Нагадаємо: У Нідерландах завершилося останнє судове засідання щодо загибелі рейсу "Малайзійських авіаліній", збитого у небі над Донбасом у липні 2014 року.

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