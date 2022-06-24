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"Найпереконливіший сценарій": MH17 над Донбасом збила російська ракета – ПАРЄ

Ольга Глущенко П'ятниця, 24 червня 2022, 01:22
Найпереконливіший сценарій: MH17 над Донбасом збила російська ракета – ПАРЄ
фото: Getty Images

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) 23 червня визнала резолюцією, що малайзійський Boeing 777 рейсу MH17 у 2014 році був збитий російською ракетою.

Джерело: заява ПАРЄ

Деталі: На думку ПАРЄ, "найпереконливішим сценарієм" є той, за яким літак був збитий російською ракетою "Бук", наданою військовим підрозділам, контрольованим РФ.

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Крі того, Асамблея заявила, що вражена "дезінформацією", яку поширюють російські органи влади щодо збиття цього літака.

"Замість надання достовірної інформації компетентним слідчим органам, російська влада поширює дезінформацію, у тому числі послідовні суперечливі версії подій, покликані створити плутанину.

Як свідчать розвідувальні дані з відкритих джерел, опубліковані в численних звітах, російська влада навіть пішла так далеко, що подала маніпулятивні радарні, супутникові та інші дані, щоб приховати правду", – йдеться у повідомленні.

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У ПАРЄ уточнюють, що версії про те, що український винищувач СУ 25 або МіГ 29 збив рейс MH17, або що в цьому винна українська ракета "Бук", випущена з території, яку контролює Київ, були "ретельно спростовані".

Асамблея вчергове закликала Росію "сумлінно співпрацювати з розслідуваннями, включаючи надання належних супутникових і радіолокаційних даних про збиття, і офіційно вибачитися перед родичами жертв MH 17 за біль і страждання, спричинені дезінформацією".

Нагадаємо: У Нідерландах завершилося останнє судове засідання щодо загибелі рейсу "Малайзійських авіаліній", збитого у небі над Донбасом у липні 2014 року.

Детальніше про це - у статті Покарання не уникнути: що дає новий процес проти РФ щодо катастрофи MH17

Читайте також: Російські аргументи для Гааги: як будують захист обвинувачуваних у справі MH-17.

Теми: MH17ПАРЄавіа
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