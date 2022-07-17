Нацгвардієць збив "Іглою" вже шостий штурмовик РФ Су-25

19-річний строковик Національної гвардії України 17 липня вразив із ПЗРК "Ігла" вже 6-й за рахунком російський літак.

Джерело: пресслужба НГУ у Facebook і в коментарі УП

Дослівно НГУ: "16 липня близько десятої години вечора йому вдалося збити крилату ракету. А вже на ранок наступного дня він поповнив свою скарбничку збитих літаків ще однією "сушкою"!

Зараз на рахунку гвардійця вже 6 ворожих літаків "СУ-25" та одна крилата ракета окупантів".

Деталі: Як уточнили УП в пресслужбі Нацгвардії, після трьох збитих літаків військовому було присвоєно найвищу державну нагороду – зірку "Героя України".

Ім'я нацгвардійця, якого прозвали "Запорізьким месником", не розголошується.

НГУ показала коротке відео, на якому боєць демонструє свою бойову "подругу" - ПЗРК "Ігла".

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