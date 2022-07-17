Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нацгвардієць збив "Іглою" вже шостий штурмовик РФ Су-25

Валентина РоманенкоНеділя, 17 липня 2022, 14:49
Нацгвардієць збив Іглою вже шостий штурмовик РФ Су-25
фото НГУ

19-річний строковик Національної гвардії України 17 липня вразив із ПЗРК "Ігла" вже 6-й за рахунком російський літак.

Джерело: пресслужба НГУ у Facebook і в коментарі УП

Дослівно НГУ: "16 липня близько десятої години вечора йому вдалося збити крилату ракету. А вже на ранок наступного дня він поповнив свою скарбничку збитих літаків ще однією "сушкою"!

Реклама:

Зараз на рахунку гвардійця вже 6 ворожих літаків "СУ-25" та одна крилата ракета окупантів".

Деталі: Як уточнили УП в пресслужбі Нацгвардії, після трьох збитих літаків військовому було присвоєно найвищу державну нагороду – зірку "Героя України".

Ім'я нацгвардійця, якого прозвали "Запорізьким месником", не розголошується.

ВІДЕО ДНЯ

НГУ показала коротке відео, на якому боєць демонструє свою бойову "подругу" - ПЗРК "Ігла".

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Теми: Нацгвардіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Командувач авіації Британії: Ми готові до війни з Росією
У Бундестазі вимагають від Шольца детально розповісти про допомогу Україні
Росія втратила 50 тисяч військових загиблими й пораненими – оцінка Британії
У Запоріжжі чули серію вибухів, загорілися поля – обладміністрація 
Останні новини
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
Усі новини...
Реклама: