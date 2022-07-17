Нацгвардиец сбил "Иглой" уже шестой штурмовик РФ Су-25

19-летний срочник Национальной гвардии Украины 17 июля поразил из ПЗРК "Игла" уже 6-й по счету российский самолет.

Источник: пресс-служба НГУ в Facebook и в комментарии УП

Дословно НГУ: "16 июля около десяти часов вечера ему удалось сбить крылатую ракету. А уже к утру следующего дня он пополнил свою копилку сбитых самолетов еще одной "сушкой"!

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Сейчас на счету гвардейца уже 6 вражеских самолетов "СУ-25" и одна крылатая ракета оккупантов".

Детали: Как уточнили УП в пресс-службе Нацгвардии, после трех сбитых самолетов военному была присвоена высшая государственная награда - звезда "Героя Украины".

Имя нацгвардейца, прозванного "Запорожским мстителем", не разглашается.

ВИДЕО ДНЯ

НГУ показала короткое видео, на котором боец демонстрирует свою боевую "подругу" – ПЗРК "Игла".

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