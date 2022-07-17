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Росія фінансує антиукраїнські акції в Ізраїлі – посольство

Катерина ТищенкоНеділя, 17 липня 2022, 19:35
Росія фінансує антиукраїнські акції в Ізраїлі – посольство
Фото: посольство України в Ізраїлі

Антиукраїнські демонстрації в Ізраїлі фінансуються російським урядом, заявляє українське посольство.

Джерело: посольство України в Ізраїлі у Facebook

Дослівно: "Російська агресія проти України поширюється й на Ізраїль.

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Нещодавно, поряд із помітною пропагандистською атакою в соціальних мережах, ми стали свідками антиукраїнських демонстрацій, фінансованих російським урядом. Ці демонстрації відбулися в Хайфі, Нетанії та перед посольством України в Ізраїлі".

Пряма мова посла України Євгена Корнійчука: "Ми не шоковані й не здивовані тим, що російське фінансування спрямоване на введення в оману ізраїльської громадськості. Незважаючи на сплановані демонстрації, ми усвідомлюємо, що ізраїльська громадськість здебільшого підтримує Україну та виступає проти жорстоких нападів Росії".

Що передувало: 3 липня в Ізраїлі Вищий суд справедливості (БАГАЦ) скасував наказ міністра внутрішніх справ Аєлет Шакед, який зобов'язував громадян України отримувати візи для в'їзду до Ізраїлю.

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Теми: ІзраїльРосіяакції
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