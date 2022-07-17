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Россия финансирует антиукраинские акции в Израиле – посольство

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 июля 2022, 19:35
Фото: посольство Украины в Израиле

Антиукраинские демонстрации в Израиле финансируются российским правительством, сообщает украинское посольство.

Источник: посольство Украины в Израиле в Facebook

Дословно: "Российская агрессия против Украины распространяется и на Израиль.

Недавно наряду с заметной пропагандистской атакой в ​​социальных сетях мы стали свидетелями антиукраинских демонстраций, финансируемых российским правительством. Эти демонстрации прошли в Хайфе, Нетании и перед посольством Украины в Израиле".

Прямая речь посла Украины Евгения Корнийчука: "Мы не шокированы и не удивлены тем, что российское финансирование направлено на введение израильской общественности в заблуждение. Несмотря на спланированные демонстрации, мы осознаем, что израильская общественность в большинстве своем поддерживает Украину и выступает против жестоких нападений России".

Что предшествовало: 3 июля в Израиле Высший суд справедливости (БАГАЦ) отменил приказ министра внутренних дел Айелет Шакед, который обязывал граждан Украины получать визы для въезда в Израиль.

Темы: ИзраильРосcияакции
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