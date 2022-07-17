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Зеленський - Канаді: Тиск на Росію треба посилювати, а не послаблювати

Катерина ТищенкоНеділя, 17 липня 2022, 20:07
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський у розмові з прем’єром Канади Джастіном Трюдо наголосив на необхідності посилення міжнародних санкцій проти Росії.

Джерело: Зеленський у Twitter

Дослівно: "Поговорив із Джастіном Трюдо. Подякував за постійну потужну оборонну підтримку.

Повторно наголосив, що міжнародна позиція щодо санкцій має бути принциповою.

Після терактів у Вінниці, Миколаєві, Часовому Яру та ін. тиск треба посилювати, а не послаблювати".

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Теми: ЗеленськийКанадаРосіясанкції
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