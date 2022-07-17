Зеленський - Канаді: Тиск на Росію треба посилювати, а не послаблювати

Президент Володимир Зеленський у розмові з прем’єром Канади Джастіном Трюдо наголосив на необхідності посилення міжнародних санкцій проти Росії.

Джерело: Зеленський у Twitter

Дослівно: "Поговорив із Джастіном Трюдо. Подякував за постійну потужну оборонну підтримку.

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Повторно наголосив, що міжнародна позиція щодо санкцій має бути принциповою.

Після терактів у Вінниці, Миколаєві, Часовому Яру та ін. тиск треба посилювати, а не послаблювати".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну для "Північного потоку", яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини - щоб піти назустріч Німеччині і зменшити ризики, що РФ не відновить постачання по ПП1 після планових технічних робіт.

Україна закликала Канаду не піддаватися на шантаж Кремля, а після рішення викликала керівника посольства Канади.

Джастін Трюдо назвав рішення "дуже важким" та запевнив, що Канада продовжить підтримувати Україну.

У парламенті Канади ініціювали спеціальне засідання, на якому хочуть почути пояснення міністрів з приводу такого рішення, а Світовий конгрес українців, організація української діаспори, подав у Канаді судовий позов щодо цього.

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