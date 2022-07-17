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Зеленский - Канаде: Давление на Россию нужно усиливать, а не ослаблять

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 июля 2022, 20:07
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский в разговоре с премьером Канады Джастином Трюдо отметил необходимость ужесточения международных санкций против России.

Источник: Зеленский в Twitter

Дословно: "Побеседовал с Джастином Трюдо. Поблагодарил за постоянную мощную оборонную поддержку.

Повторно подчеркнул, что международная позиция по санкциям должна быть принципиальной.

После терактов в Виннице, Николаеве, Часовом Яру и т.д. давление нужно усиливать, а не ослаблять".

Предыстория:

  • На прошлой неделе правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить прошедшую техническое обслуживание в Канаде турбину для "Северного потока" в Германию - чтобы пойти навстречу Германии и уменьшить риски, что РФ не возобновит поставки по ПП1 после плановых технических работ.
  • Украина призвала Канаду не поддаваться шантажу Кремля, а после решения вызвала руководителя посольства Канады.
  • Джастин Трюдо назвал решение "очень сложным" и заверил, что Канада продолжит поддерживать Украину.
  • В парламенте Канады инициировали специальное заседание, на котором хотят услышать объяснения министров по поводу такого решения, а Всемирный конгресс украинцев, организация украинской диаспоры, подала в Канаде судебный иск. по этому поводу.

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Темы: ЗеленскийКанадаРосcиясанкции
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