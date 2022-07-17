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Під Москвою поліція затримала колишню редакторку Першого каналу РФ Овсяннікову

"Українська правда"Неділя, 17 липня 2022, 22:46
Під Москвою поліція затримала колишню редакторку Першого каналу РФ Овсяннікову
скріншот

Поліція Московської області затримала колишню редакторку російського Першого каналу Марину Овсяннікову, яка відома тим, що у березні вийшла у прямий ефір програми "Время" на Першому каналі з антивоєнним плакатом.

Джерело: Telegram-канал Овсяннікової, адвокат журналістки Дмитро Захватов у коментарі "Медузі"

Деталі: У телеграм-каналі Овсяннікова в неділю ввечері з'явилися фото її затримання.

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Адвокат журналістки Дмитро Захватов повідомив "Медузі", що Овсяннікову затримали біля її будинку.

За словами адвоката, її не можуть знайти у відділах поліції. Він зазначив, що діти журналістки перебувають із бабусею.

15 липня Марина Овсяннікова провела одиночний пікет на Софійській набережній навпроти Кремля. Вона тримала в руках плакат зі словами: "Путін – убивця. Його солдати – фашисти. 352 дитини загинули. Скільки ще має загинути дітей, щоби ви зупинилися?".

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Що передувало: 14 березня вона увірвалася до ефіру програми "Час" на Першому каналі з антивоєнним плакатом. На ньому зокрема були такі слова: "Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть". Після цього журналістку оштрафували та звільнили. Після звільнення Овсяннікова стала позаштатним кореспондентом німецької газети Die Welt, звідки пішла на початку липня та повернулася до Росії.

Теми: Росіявійна
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