Під Москвою поліція затримала колишню редакторку Першого каналу РФ Овсяннікову

Поліція Московської області затримала колишню редакторку російського Першого каналу Марину Овсяннікову, яка відома тим, що у березні вийшла у прямий ефір програми "Время" на Першому каналі з антивоєнним плакатом.

Джерело: Telegram-канал Овсяннікової, адвокат журналістки Дмитро Захватов у коментарі "Медузі"

Деталі: У телеграм-каналі Овсяннікова в неділю ввечері з'явилися фото її затримання.

Адвокат журналістки Дмитро Захватов повідомив "Медузі", що Овсяннікову затримали біля її будинку.

За словами адвоката, її не можуть знайти у відділах поліції. Він зазначив, що діти журналістки перебувають із бабусею.

15 липня Марина Овсяннікова провела одиночний пікет на Софійській набережній навпроти Кремля. Вона тримала в руках плакат зі словами: "Путін – убивця. Його солдати – фашисти. 352 дитини загинули. Скільки ще має загинути дітей, щоби ви зупинилися?".

Що передувало: 14 березня вона увірвалася до ефіру програми "Час" на Першому каналі з антивоєнним плакатом. На ньому зокрема були такі слова: "Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть". Після цього журналістку оштрафували та звільнили. Після звільнення Овсяннікова стала позаштатним кореспондентом німецької газети Die Welt, звідки пішла на початку липня та повернулася до Росії.