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Под Москвой полиция задержала бывшего редактора Первого канала РФ Овсянникову

"Украинская правда"Воскресенье, 17 июля 2022, 22:46
Под Москвой полиция задержала бывшего редактора Первого канала РФ Овсянникову
скриншот

Полиция Московской области задержала бывшего редактора российского Первого канала Марину Овсянникову, которая известна тем, что в марте вышла в прямой эфир программы "Время" на Первом канале с антивоенным плакатом.

Источник: Telegram-канал Овсянниковой, адвокат журналистки Дмитрий Захватов в комментарии "Медузе"

Детали: В телеграм-канале Овсянниковой в воскресенье вечером появились фото ее задержания.

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Адвокат журналистки Дмитрий Захватов сообщил "Медузе", что Овсянникову задержали возле ее дома.

По словам адвоката, ее не могут найти в отделах полиции. Он отметил, что дети журналистки находятся с бабушкой.

15 июля Марина Овсянникова провела одиночный пикет на Софийской набережной напротив Кремля. Она держала в руках плакат со словами: "Путин — убийца. Его солдаты — фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?".

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Что предшествовало: 14 марта она ворвалась в эфир программы "Время" на Первом канале с антивоенным плакатом. На нем, в частности, были такие слова: "Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". После этого журналистку оштрафовали и уволили. После увольнения Овсянникова стала внештатным корреспондентом немецкой газеты Die Welt, откуда ушла в начале июля и вернулась в Россию.

Темы: Росcиявойна
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