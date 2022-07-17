Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Под Москвой полиция задержала бывшего редактора Первого канала РФ Овсянникову

"Украинская правда"Воскресенье, 17 июля 2022, 22:46
скриншот

Полиция Московской области задержала бывшего редактора российского Первого канала Марину Овсянникову, которая известна тем, что в марте вышла в прямой эфир программы "Время" на Первом канале с антивоенным плакатом.

Источник: Telegram-канал Овсянниковой, адвокат журналистки Дмитрий Захватов в комментарии "Медузе"

Детали: В телеграм-канале Овсянниковой в воскресенье вечером появились фото ее задержания.

Адвокат журналистки Дмитрий Захватов сообщил "Медузе", что Овсянникову задержали возле ее дома.

По словам адвоката, ее не могут найти в отделах полиции. Он отметил, что дети журналистки находятся с бабушкой.

15 июля Марина Овсянникова провела одиночный пикет на Софийской набережной напротив Кремля. Она держала в руках плакат со словами: "Путин — убийца. Его солдаты — фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?".

Что предшествовало: 14 марта она ворвалась в эфир программы "Время" на Первом канале с антивоенным плакатом. На нем, в частности, были такие слова: "Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". После этого журналистку оштрафовали и уволили. После увольнения Овсянникова стала внештатным корреспондентом немецкой газеты Die Welt, откуда ушла в начале июля и вернулась в Россию.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcиявойна
Главное сегодня

ВСУ отбили вражеские штурмы 8 населенных пунктов и Углегорской ТЭС – сводка

Россия не имеет новых территориальных достижений и затягивает войну в Украине – ISW

Херсонская область: украинские штурмовики ударили по скоплению живой силы врага

обновленоЗеленский отстранил Венедиктову и Баканова

Контрактники РФ из Бурятии: За отказ воевать отправляют в СИЗО под Луганском

ВСУ отразили штурмы и нанесли врагу потери на двух направлениях – сводка Генштаба

Все новости...
Росcия
Контрактники РФ из Бурятии: За отказ воевать отправляют в СИЗО под Луганском
Спортсменов-пятиборцев из РФ и Белоруссии отстранили от участия в международных соревнованиях
Зеленский - Канаде: Давление на Россию нужно усиливать, а не ослаблять
Последние новости
08:36
Оккупанты ударили по Харькову: повредили 2 многоэтажки, обошлось без жертв
08:27
В битву за Бахмут оккупанты уже бросают "мобилизованных" украинцев – Гайдай
07:57
В Кабмине прогнозируют новую волну переселенцев
07:55
фотоОбстрелы Никополя: россияне выпустили 60 снарядов из РСЗО
07:31
В Мелитополе коллаборанты в панике готовят себе новую мэрию – СМИ
06:57
ВСУ отбили вражеские штурмы 8 населенных пунктов и Углегорской ТЭС – сводка
06:37
В Черном море могут дрейфовать мины – ОК "Юг"
06:00
Эвакуационный поезд отправится 18 июля из Донбасса во Львов
05:01
В американском ТЦ мужчина открыл стрельбу: есть погибшие и раненые
04:28
Россия не имеет новых территориальных достижений и затягивает войну в Украине – ISW
Все новости...