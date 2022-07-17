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Зеленський відповів Медведєву на "судний день": Не дуже твереза заява

Катерина ТищенкоНеділя, 17 липня 2022, 23:32
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не сприйме залякування заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, який погрожував Україні "судним днем" у разі удару по Криму.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні з Росії прозвучала чергова не дуже твереза заява про нібито "судний день" для України. Звичайно, ніхто не сприйматиме такого залякування.

Але погляньте, наскільки цинічно говорити таке саме сьогодні – у чергову річницю знищення Росією в небі над українським Донбасом малайзійського "Боїнга"".

Деталі: За словами президента, уже тоді Росія йшла до статусу держави-терориста й до спеціального трибуналу, "який точно відбудеться щодо російської агресії проти України".

"Це для Росії буде судний день. І не в переносному значенні, не як гучний вислів, а буквально", - переконаний Зеленський.

Що передувало: У неділю заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив Україні "судним днем" у разі удару по Криму. В Офісі президента України відповіли, що Медведєв викликає лише жалість.

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Теми: ЗеленськийМедведєвсуд
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