Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведєв пригрозив Україні "судним днем" у разі удару по Криму, в ОП відповіли

Катерина ТищенкоНеділя, 17 липня 2022, 18:24
Дмитро Медведєв, фото Getty Images

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв погрожує Україні "судним днем" у разі удару по Криму. В Офісі президента України відповіли, що Медведєв викликає лише жалість.

Джерело: Медведєв у Волгограді, якого цитує російський Інтерфакс, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter

Пряма мова Медведєва: "…Окремі екзальтовані криваві клоуни, які там вискакують періодично з якимись заявами, ще й намагаються погрожувати нам, маю на увазі напад на Крим, тощо.

…Якщо щось подібне станеться, для них усіх там миттєво настане "судний день", дуже швидкий і важкий, сховатися буде дуже складно".

Деталі: У свою чергу, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав Медведєва маленькою забутою історією людиною, яка викликає лише жалість.

Дослівно Подоляк: "Портрет сучасної Росії – це Дмитро Медведєв, який погрожує комусь "судним днем". Маленька забута історією людина, що намагається здаватися серйозною та страшною, а в реальності викликає лише жалість. "Ще трохи, і я вам усім покажу!" Покажете що? Вб'єте чергову дитину?"

Що передувало: 16 липня представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що військові об’єкти РФ на території окупованого нею Криму є одними з цілей, які мають уразити українські війська.

ВІДЕО ДНЯ

15 липня міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що Україна зобов'язалася не застосовувати HIMARS по цілях на території Російської Федерації. 

Водночас на питання, чи розповсюджується зобов’язання української сторони на Крим, Резніков відповів наступним чином: "Я сказав (міністру оборони США Ллойду Остіну - ред.), що у нас достатньо стратегічних об'єктів на окупованих росіянами українських територіях. На що він мені відповів: ми тебе зрозуміли".

Теми: МедведєввійнаКримОфіс президента
Головне сьогодні

Херсонщина: українські штурмовики вдарили по скупченню живої сили ворога

оновленоЗеленський відсторонив Венедіктову і усунув Баканова

Контрактники РФ із Бурятії: За відмову воювати відправляють до СІЗО під Луганськом

ЗСУ відбили штурми й завдали ворогу втрат на двох напрямках – зведення Генштабу

Канадські парламентарі просять уряд пояснити передачу турбіни для "Північного потоку"

фотоВінницький Будинок офіцерів вистояв Другу світову війну, вистоїть і цю – голова ОВА

Усі новини...
Медведєв
Медведєв про перемовини після контрнаступів ЗСУ: Якщо буде з ким говорити
Медведєв обізвав лідерів ЄС, які приїхали в Київ: "Шанувальники жаб, ліверу та макаронів"
В ОП відповіли Медведєву: Україна була, є і буде
Останні новини
03:36
У Греції знайшли тіла всіх членів екіпажу на місці катастрофи українського літака
03:16
"Знову масований обстріл Миколаєва" – мер
02:22
фото, відеоОкупанти обстріляли селище на Харківщині, є загиблий
01:32
На півдні ЗСУ знищили 36 окупантів, ворожі ЗРК та іншу техніку росіян
01:12
Херсонщина: українські штурмовики вдарили по скупченню живої сили ворога
00:40
Ворог обстріляв місто Нікополь на Дніпропетровщині
00:20
Обстріли Сумщини: понад 50 приходів за добу, пошкоджена водонапірна вежа
23:55
оновленоЗеленський відсторонив Венедіктову і усунув Баканова
23:53
Українці ніколи не сприймуть рішення Канади щодо турбіни - Зеленський
23:32
Зеленський відповів Медведєву на "судний день": Не дуже твереза заява
Усі новини...