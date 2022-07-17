Медведєв пригрозив Україні "судним днем" у разі удару по Криму, в ОП відповіли

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв погрожує Україні "судним днем" у разі удару по Криму. В Офісі президента України відповіли, що Медведєв викликає лише жалість.

Джерело: Медведєв у Волгограді, якого цитує російський Інтерфакс, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter

Пряма мова Медведєва: "…Окремі екзальтовані криваві клоуни, які там вискакують періодично з якимись заявами, ще й намагаються погрожувати нам, маю на увазі напад на Крим, тощо.

…Якщо щось подібне станеться, для них усіх там миттєво настане "судний день", дуже швидкий і важкий, сховатися буде дуже складно".

Деталі: У свою чергу, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав Медведєва маленькою забутою історією людиною, яка викликає лише жалість.

Дослівно Подоляк: "Портрет сучасної Росії – це Дмитро Медведєв, який погрожує комусь "судним днем". Маленька забута історією людина, що намагається здаватися серйозною та страшною, а в реальності викликає лише жалість. "Ще трохи, і я вам усім покажу!" Покажете що? Вб'єте чергову дитину?"

Що передувало: 16 липня представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що військові об’єкти РФ на території окупованого нею Криму є одними з цілей, які мають уразити українські війська.

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15 липня міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що Україна зобов'язалася не застосовувати HIMARS по цілях на території Російської Федерації.

Водночас на питання, чи розповсюджується зобов’язання української сторони на Крим, Резніков відповів наступним чином: "Я сказав (міністру оборони США Ллойду Остіну - ред.), що у нас достатньо стратегічних об'єктів на окупованих росіянами українських територіях. На що він мені відповів: ми тебе зрозуміли".