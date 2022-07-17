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Зеленский ответил Медведеву на "судный день": Не очень трезвое заявление

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 июля 2022, 23:32
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не воспримет запугивания заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который угрожал Украине "судным днем" в случае удара по Крыму.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня из России прозвучало очередное не очень трезвое заявление о якобы "судном дне" для Украины. Конечно, никто не будет воспринимать такое запугивание.

Но посмотрите, насколько цинично говорить такое именно сегодня – в очередную годовщину уничтожения Россией в небе над украинским Донбассом малайзийского "Боинга"".

Детали: По словам президента, уже тогда Россия шла к статусу государства-террориста и к специальному трибуналу, "который точно произойдет по поводу российской агрессии против Украины".

"Это для России будет судный день. И не в переносном смысле, не как громкое изречение, а буквально", - убежден Зеленский.

Что предшествовало: В воскресенье зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Украине "судным днем" в случае удара по Крыму. В Офисе президента Украины ответили, что Медведев вызывает только жалость.

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Темы: ЗеленскийМедведевсуд
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