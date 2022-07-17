Зеленский ответил Медведеву на "судный день": Не очень трезвое заявление
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не воспримет запугивания заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который угрожал Украине "судным днем" в случае удара по Крыму.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Сегодня из России прозвучало очередное не очень трезвое заявление о якобы "судном дне" для Украины. Конечно, никто не будет воспринимать такое запугивание.
Но посмотрите, насколько цинично говорить такое именно сегодня – в очередную годовщину уничтожения Россией в небе над украинским Донбассом малайзийского "Боинга"".
Детали: По словам президента, уже тогда Россия шла к статусу государства-террориста и к специальному трибуналу, "который точно произойдет по поводу российской агрессии против Украины".
"Это для России будет судный день. И не в переносном смысле, не как громкое изречение, а буквально", - убежден Зеленский.
Что предшествовало: В воскресенье зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Украине "судным днем" в случае удара по Крыму. В Офисе президента Украины ответили, что Медведев вызывает только жалость.