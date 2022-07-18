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На півдні ЗСУ знищили 36 окупантів, ворожі ЗРК та іншу техніку росіян

Ольга Глущенко Понеділок, 18 липня 2022, 01:32
На півдні ЗСУ знищили 36 окупантів, ворожі ЗРК та іншу техніку росіян
українські військові, фото: ОК Південь

На південних рубежах захисту українські захисники знищили 36 загарбників, два ворожих ЗРК та іншу військову техніку росіян.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Деталі: За підсумками доби і роботи підрозділів ЗСУ на півдні, втрати окупантів складають: 36 загарбників, 2 самохідних зенітних ракетно-гарматних комплекси "ПАНЦИР-С1", 3 машини зв’язку стратегічної та оперативної ланок управління, 1 радіолокаційну станцію "Підліт", 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

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Також підтверджено знищення двох складів боєприпасів на окупованих територіях Миколаївщини.

Теми: Збройні силивійна
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