На півдні ЗСУ знищили 36 окупантів, ворожі ЗРК та іншу техніку росіян

На південних рубежах захисту українські захисники знищили 36 загарбників, два ворожих ЗРК та іншу військову техніку росіян.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Деталі: За підсумками доби і роботи підрозділів ЗСУ на півдні, втрати окупантів складають: 36 загарбників, 2 самохідних зенітних ракетно-гарматних комплекси "ПАНЦИР-С1", 3 машини зв’язку стратегічної та оперативної ланок управління, 1 радіолокаційну станцію "Підліт", 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Також підтверджено знищення двох складів боєприпасів на окупованих територіях Миколаївщини.