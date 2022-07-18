На юге ВСУ уничтожили 36 оккупантов, вражеские ЗРК и другую технику россиян

На южных рубежах защиты украинские защитники уничтожили 36 захватчиков, два вражеских ЗРК и другую военную технику россиян.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Детали: По итогам суток и работы подразделений ВСУ на юге, потери оккупантов составляют: 36 захватчиков, 2 самоходных зенитных ракетно-пушечных комплекса "ПАНЦИР-С1", 3 машины связи стратегического и оперативного звеньев управления, 1 радиолокационную станцию "Подлит", 11 единиц бронированной и автомобильной техники.

Также подтверждено уничтожение двух складов боеприпасов на оккупированных территориях Николаевской области.