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На юге ВСУ уничтожили 36 оккупантов, вражеские ЗРК и другую технику россиян

Ольга ГлущенкоПонедельник, 18 июля 2022, 01:32
На юге ВСУ уничтожили 36 оккупантов, вражеские ЗРК и другую технику россиян
украинские военные, фото: ОК Юг

На южных рубежах защиты украинские защитники уничтожили 36 захватчиков, два вражеских ЗРК и другую военную технику россиян.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Детали: По итогам суток и работы подразделений ВСУ на юге, потери оккупантов составляют: 36 захватчиков, 2 самоходных зенитных ракетно-пушечных комплекса "ПАНЦИР-С1", 3 машины связи стратегического и оперативного звеньев управления, 1 радиолокационную станцию "Подлит", 11 единиц бронированной и автомобильной техники.

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Также подтверждено уничтожение двух складов боеприпасов на оккупированных территориях Николаевской области.

Темы: Вооруженные силывойна
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