Росія не має нових територіальних здобутків і затягує війну в Україні – ISW

Не маючи нових територіальних здобутків, російська армія затягує війну в Україні для можливості відновлення і поповнення сил.

Джерело: Інститут вивченні війни (ISW)

Деталі: Російські збройні сили продовжують повернення з оперативної паузи та провели обмежені наземні атаки в Донецькій області 17 липня.

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Як раніше зазначав ISW, кінець російської оперативної паузи навряд чи призведе до нової масової хвилі наземних штурмів на кількох напрямках, незважаючи на публічний наказ міністра оборони Росії Сергія Шойгу саме про це.

Російські війська надають перевагу просуванню навколо Сіверська і Бахмута, утримуючи оборонні позиції на північ від Харкова та вздовж Південного напрямку.

Крім того, російські війська продовжували створювати умови для відновлення наступу на Слов’янськ, обстрілювали населені пункти вздовж Ізюмсько-Слов’янського напрямку та завдавали інших артилерійських, ракетних й авіаційних ударів по всій території України.

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Міністерство оборони Росії 17 липня, зокрема, не заявило про нові територіальні здобутки.

ISW продовжує прогнозувати, що кінець оперативної паузи характеризуватиметься коливанням і ступінчастим відновленням наземних наступальних дій.

Ключові висновки аналітиків ISW:

Російські війська продовжили очікуване повернення з оперативної паузи і не зробили жодних підтверджених територіальних здобутків 17 липня.

Загарбнкии продовжували обмежені наземні наступи навколо Сіверська, Бахмута і Донецька, а також обстрілювали цивільну та військову інфраструктуру по всьому Донбасу.

Російські війська зосередилися на обороні на північ від Харкова та вздовж Південного напрямку.

Імовірно, Кремль встановлює довгострокові умови для зусиль з формування сили в очікуванні затяжних військових дій в Україні.

Російська окупаційна влада, ймовірно, використовує загрозу партизанської діяльності, щоб виправдати більш жорсткий суспільний контроль на окупованих територіях.

Інститут з посиланням на дані ГУР повідомляє, що "Кремль, ймовірно, вживає довгострокових заходів з відновлення збройних сил, які дозволять йому поповнити сильно уражену російську армію та/або підтримувати тривалу війну в Україні".

Як доказ цьому, ISW пише, що Національний рух кадетів російської молодої армії (Юнармія) відкрив 500 нових класів і 1000 молодших армійських класів у Білгороді та прикордонному районі Бєлгородської області.

Юнармія приймає добровольців віком від восьми до 18 років, тому будь-які добровольці, які беруть участь у цій програмі, швидше за все, не будуть готові вступити в бойові дії протягом тривалого часу.

Крім того, Російське добровольче товариство сприяння армії, авіації і флоту Росії відкрило в Бєлгороді курси додаткової військової підготовки для тих, хто не має військового досвіду і бажає вступити в російську армію.

До аналізу війни в Україні ISW додає карти ведення боїв.