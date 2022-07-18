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Россия не имеет новых территориальных достижений и затягивает войну в Украине – ISW

Понедельник, 18 июля 2022, 04:28
Россия не имеет новых территориальных достижений и затягивает войну в Украине – ISW
фото: Генштаб ВСУ

Не имея новых территориальных достижений, российская армия затягивает войну в Украине для возобновления и пополнения сил.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Российские вооруженные силы продолжают возвращение по оперативной паузе и провели ограниченные наземные атаки в Донецкой области 17 июля.

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Как ранее отмечал ISW, конец российской оперативной паузы вряд ли приведет к новой массовой волне наземных штурмов по нескольким направлениям, несмотря на публичный приказ министра обороны России Сергея Шойгу именно об этом.

Российские войска предпочитают продвижение вокруг Северска и Бахмута, удерживая оборонительные позиции к северу от Харькова и вдоль Южного направления.

Кроме того, российские войска продолжали создавать условия для возобновления наступления на Славянск, обстреливали населенные пункты вдоль Изюмско-Славянского направления и наносили другие артиллерийские, ракетные и авиационные удары по всей территории Украины.

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Министерство обороны России 17 июля, в частности, не заявило о новых территориальных достижениях.

ISW продолжает прогнозировать, что конец оперативной паузы будет характеризоваться колебанием и ступенчатым восстановлением наземных наступательных действий.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Российские войска продолжили ожидаемое возвращение из оперативной паузы и не сделали никаких подтвержденных территориальных достижений 17 июля.
  • Захватники продолжали ограниченные наземные наступления вокруг Северска, Бахмута и Донецка, а также обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру по всему Донбассу.
  • Российские войска сосредоточились на обороне севернее Харькова и вдоль Южного направления.
  • Вероятно, Кремль устанавливает долгосрочные условия для усилий формирования силы в ожидании затяжных военных действий в Украине.
  • Российские оккупационные власти, вероятно, используют угрозу партизанской деятельности, чтобы оправдать более жесткий общественный контроль на оккупированных территориях.

Институт со ссылкой на данные ГУР сообщает, что "Кремль, вероятно, принимает долгосрочные меры по восстановлению вооруженных сил, которые позволят ему пополнить сильное поражение российской армии и/или поддерживать длительную войну в Украине".

Как подтверждение этому, ISW пишет, что Национальное движение кадетов русской молодой армии (Юнармия) открыло 500 новых классов и 1000 младших армейских классов в Белгороде и приграничном районе Белгородской области.

Юнармия принимает добровольцев от восьми до 18 лет, поэтому любые добровольцы, участвующие в этой программе, скорее всего, не будут готовы вступить в боевые действия в течение длительного времени.

Кроме того, Российское добровольческое общество содействия армии, авиации и флоту России открыло в Белгороде курсы дополнительной военной подготовки для тех, кто не имеет военного опыта и желает вступить в русскую армию.

К анализу войны в Украине ISW добавляет карты ведения боев.

 
 
 

Темы: война
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